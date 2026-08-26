ГУР рассекретило информацию о почти 80 российских предприятиях, производящих истребители Су-35С

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало данные о 79 российских предприятиях, задействованных в производстве истребителей Су-35С. Более четверти из этих компаний до сих пор не подпадают под санкции международной коалиции.

Как сообщает раздел "Компоненты в оружии" портала War&Sanctions, специалисты также обнародовали интерактивную 3D-модель боевого самолета противника. Публикация раскрывает полные цепочки производственной кооперации для истребителей, которые российские войска активно применяют на фронте.

Как страна-агрессор использует Су-35?

Российская армия использует Су-35С преимущественно для прикрытия ударных групп истребителей-бомбардировщиков Су-34, а также для защиты собственных наземных сил.

Кроме того, эти самолеты задействованы для перехвата украинских беспилотников, крылатых ракет и противодействия системам противовоздушной обороны Сил обороны Украины.

Какие предприятия России до сих пор не попали под ограничения?

Опубликованные компании занимаются разработкой и производством двигателей, топливных систем, агрегатов управления, связи, наведения и радиоэлектронной борьбы. Также они производят основные авиационные ракеты, носителем которых выступает Су-35С в войне против Украины.

Несмотря на причастность к военной агрессии, 22 из этих предприятий до сих пор не находятся под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции.

В частности, ограничения отсутствуют в отношении авиационной корпорации "Рубин", поставляющей авиационные тормозные колеса, и предприятия "Гидроавтоматика", производящего агрегаты управления топливной системой.

В перечень объектов, не подпадающих под санкции, также входит научно-исследовательский институт "Октава", который проводил опытно-конструкторские работы в ходе разработки истребителя.

В военной разведке подчеркнули, что синхронизация международных санкционных мер против всех звеньев российского военно-промышленного комплекса является важной составляющей восстановления стабильности в мире.

Отметим, что Силы обороны методично работают над уничтожением вражеской авиации. В частности, накануне командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди сообщил о поражении российского истребителя МиГ-29.