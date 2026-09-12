Россия развернула рекордное с 2017 года количество ядерных боеголовок – SIPRI

Россия на протяжении четырех лет подряд увеличивает количество ядерных боеголовок, находящихся в состоянии готовности к запуску, доведя их число до 1796 единиц. Этот показатель достиг самого высокого уровня с 2017 года на фоне регулярных угроз Кремля в адрес стран Европы.

Об этом говорится в ежегодном докладе Стокгольмского института по исследованию проблем мира ( SIPRI) под названием "Мировые ядерные силы".

Что известно об увеличении количества боеголовок в России?

Общий арсенал России в настоящее время составляет 5420 боезарядов. Более 2600 из них хранятся в центральных хранилищах, а более тысячи считаются снятыми с вооружения.

Динамика роста количества готовых к применению боеголовок остается непрерывной с начала полномасштабного вторжения. Если в 2022 году на носителях было развернуто 1588 боезарядов, то в 2023-м их количество выросло до 1674, в 2024-м – до 1710, а в 2025 году достигло 1718 единиц. В целом с 2020 года Кремль увеличил количество готовых боезарядов на 14%.

В отличие от России, другие ведущие ядерные державы оставили свои развернутые силы без изменений. США имеют на носителях 1770 боеголовок при сопоставимых общих объемах арсенала, тогда как Франция и Великобритания хранят 280 и 120 развернутых боезарядов соответственно.

В то же время в Китае аналитики зафиксировали рост количества развернутых боеголовок с 24 до 34 единиц при общем арсенале в 620 штук. Индия в 2025 году впервые перевела 12 боезарядов в состояние боевой готовности на атомных подводных лодках, имея в общей сложности около 190 ядерных единиц.

Анализируя российскую ядерную триаду, специалисты отмечают, что на межконтинентальных баллистических ракетах развернуто около 892 боезарядов. Морской компонент располагает 704 развернутыми боеголовками на 11 действующих подводных лодках, что две подводные лодки находятся на ремонте.

Еще 586 боеголовок приходится на стратегические бомбардировщики Ту-160М и Ту-95МС. В течение 2025 года Воздушно-космические силы России понесли потери из-за успешных ударов Сил обороны Украины по российским авиабазам. Это вынудило военное командование противника переместить самолеты на удаленные аэродромы Белая в Иркутской области, Дягилево в Рязанской области и Оленья в Мурманской области.

Несмотря на проблемы с модернизацией из-за западных санкций и приоритет выпуска конвенционного вооружения, Москва продолжает развертывание новых комплексов "Орешник", в частности на территории Беларуси.

В отчете также подчеркивается рост секретности вокруг мировых ядерных арсеналов. Причиной стало истечение в феврале 2026 года срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 между США и Россией, который так и не был продлен.

Хотя общее мировое количество ядерных боеголовок продолжает уменьшаться по мере постепенного демонтажа снятого с вооружения оружия, наблюдается ежегодное увеличение количества оперативных ядерных боеголовок. Эта тенденция, вероятно, сохранится и, возможно, ускорится в ближайшие годы,

– отмечают аналитики.

Напомним, Дмитрий Медведев заявил, что Россия якобы готова применить ядерное оружие в случае дальнейшего обострения ситуации. По его словам, под удар могут попасть Киев и военные объекты НАТО, а ядерное оружие, как он утверждает, может быть использовано в качестве крайней меры в соответствии с российской ядерной доктриной.