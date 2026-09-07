Эволюция войны: количество миссий наземных роботов на фронте увеличилось в 3,3 раза

Технологический прогресс на передовой кардинально меняет подходы к логистике и спасению жизней. Беспилотные платформы постепенно берут на себя самую опасную работу, сводя к минимуму риски для военнослужащих.

Согласно официальным данным Министерства обороны Украины, с начала 2026 года количество миссий наземных роботизированных комплексов на передовой увеличилось в 3,3 раза.

Как НРК берут на себя все больше задач?

Только в течение августа беспилотные платформы выполнили более 25 тысяч логистических и эвакуационных задач, заменяя людей на самых опасных участках фронта.

По состоянию на начало сентября текущего года в боевой системе DELTA зафиксировано около 112 тысяч логистических и эвакуационных миссий, выполненных наземными дронами.

Официальная статистика демонстрирует стремительный и непрерывный ежемесячный рост: если в январе роботы выполнили 7 511 задач, то в феврале этот показатель достиг 7 960, в марте – 9 072, а в апреле превысил отметку в 11 028 миссий.

Май принес 14 059 выполненных задач, июнь – 16 664, июль – 19 940, и, наконец, август установил абсолютный рекорд в 25 143 миссии.



Рост числа миссий НРК / Инфографика Минобороны

Стоит отметить, что во время торжеств 24 августа Офис Президента заявлял о более чем 66 тысячах миссий в этом году, однако обновленные сентябрьские данные Минобороны свидетельствуют о 112 тысячах. Такая разница объясняется тем, что система DELTA охватывает гораздо более широкий спектр логистических задач, а также резким уточнением и внесением массива данных именно за рекордный август.

Наземные роботизированные комплексы сейчас активно доставляют на передовые позиции боеприпасы, питьевую воду, продовольствие, а также осуществляют крайне важную эвакуацию раненых защитников из-под шквального огня.

Заменят ли роботы эвакуационные бригады?

Несмотря на стремительное развитие технологий, в военной среде продолжается профессиональная дискуссия о пределах применения роботов. Военный корреспондент Юлия Кириенко-Меринова подчеркнула, что беспилотные платформы не являются абсолютной панацеей для эвакуации.

Большинство логистических платформ не имеют брони, и раненые бойцы остаются беззащитными под ударами вражеских FPV-дронов,

– сказала она.

Журналистка подчеркнула, что закупка роботизированных систем является важным вспомогательным инструментом для минимизации рисков эвакуационных бригад, но она категорически не должна происходить за счет сокращения финансирования традиционной бронетехники, такой как БТР или БМП.

Что было известно ранее?

Напомним, ранее мы писали, что путь к нынешним рекордным показателям не был безоблачным. Так, весной 2026 года отрасль столкнулась с серьезным бюрократическим кризисом. Из-за отмены Верховной Радой льготы по налогу на добавленную стоимость для электромобилей, под категорию которых юридически подпадают наземные дроны, поставки тысяч комплексов были заблокированы.

Контракты, заключенные без учета НДС, оказались в подвешенном состоянии, поскольку производители требовали покрыть финансовую разницу, что привело к временному, но ощутимому дефициту роботизированных платформ на самых горячих Покровском и Александровском направлениях.