"Полная боеготовность" и "Крупный калибр": бригада К-2 выпустила коллекцию нижнего белья

20-я отдельная бригада беспилотных систем К-2 и украинский бренд MAN’s SET представили совместную коллекцию мужского нижнего белья. Часть прибыли от продаж будет направлена на закупку модулей оптической стабилизации для бригады.

20-я отдельная бригада беспилотных систем К-2 и украинский производитель мужского белья MAN’s SET представили совместную коллекцию базового белья. Серия получила название MAN’s SET x K-2 и построена вокруг идеи "готовность начинается с базы".

Речь идет о вещах, которые человек использует каждый день, но на этот раз к привычной одежде добавили военный контекст. В коллекцию вошли модели с надписями "Крупный калибр", "Полная боеготовность" и "Плюс Плюс".

Последнее выражение является распространенным военным сленгом и используется в качестве подтверждения или знака поддержки.

Часть средств пойдет на нужды К-2

Партнеры договорились направить часть прибыли от продажи коллекции на закупку модулей оптической стабилизации.

"Готовность формируется из повседневных привычек и базовых вещей, которые помогают держать свое состояние под контролем. Вместе с партнером мы хотели воплотить эту идею в продукте, которым человек пользуется каждый день. А часть прибыли направить туда, где эта поддержка нужна непосредственно", – рассказал руководитель отдела коммуникаций К-2 Михаил Перец.

Таким образом, покупка вещей из коллекции должна стать способом поддержать подразделение, которое использует беспилотные системы и наземные роботизированные комплексы.

Что вошло в коллекцию

MAN’s SET x K-2 сочетает анатомический крой и повседневный стиль с надписями, отсылающими к военной тематике.

"Для нас эта коллекция – о сочетании привычной для каждого мужчины базовой вещи с дополнительным смыслом. Мы хотели создать продукт, который обладает характером, но в то же время остается комфортным и уместным для повседневного использования. А партнерство с К-2 дало возможность превратить эту коллекцию еще и в практический способ поддержать бригаду и ее работу", – отметила CMO MAN’s SET Алена Усолкина.

Коллекция уже доступна для покупки на сайте MAN’s SET.

Что известно о бригаде К-2

20-я отдельная бригада беспилотных систем К-2 действует в составе Сил беспилотных систем Украины. Подразделение специализируется на применении беспилотных систем и наземных роботизированных комплексов.

Бригада провозглашает принцип работы "войти в бой с помощью интеллекта и технологий и относиться к людям по-человечески". За первый месяц формирования подразделение получило более 7 тысяч заявок на вступление.

Командиром бригады является полковник Кирилл Верес, позывной "К-2", Герой Украины и полный рыцарь ордена Богдана Хмельницкого. Сайт бригады доступен по ссылке.