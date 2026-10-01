Компания Baykar продемонстрировала дрон-камикадзе с вертикальным взлетом и функцией ретрансляции KASIRGA

Компания Baykar представила новый KASIRGA на оборонной выставке ADEX 2026 в Баку, где также продемонстрировала видео испытаний вертикального взлета аппарата.

Дрон разрабатывался совместно с Азербайджаном и планируется к использованию в качестве ударной или разведывательной платформы.

Для Baykar это продолжение заметного расширения линейки беспилотников, ведь компания уже выходит далеко за пределы классического TB2 и работает как над палубным Bayraktar TB3, так и над значительно более крупными ударными системами.

KASIRGA – беспилотный летательный аппарат с вертикальным взлетом и функцией камикадзе, разработанный компанией Bayraktar Teknoloji (дочерней компанией BAYKAR в Азербайджане), впервые был запечатлен на видео! pic.twitter.com/dXKDIwlYVp – SavunmaSanayiST.com (@SavunmaSanayiST) 30 сентября 2026

KASIRGA не нужна катапульта

Самое интересное в KASIRGA можно увидеть еще до запуска. Аппарат выполнен по схеме tail-sitter, то есть буквально "сидит на хвосте" в вертикальном положении, после чего четыре электрических ротора поднимают его в воздух.

Когда нужная высота набрана, дрон меняет положение корпуса и переходит к горизонтальному полету на X-образном крыле. Во время возвращения процесс происходит в обратном направлении, поэтому отдельная катапульта, рельсовая пусковая установка или взлетная полоса ему не нужны.

Для военного применения это имеет вполне практическое значение. Пусковую позицию можно развернуть там, где нет места для обычного самолетного БПЛА, а отказ от отдельной стартовой установки уменьшает количество оборудования, которое нужно перевозить вместе с комплексом.

При этом KASIRGA сохраняет одно из преимуществ мультикоптера – возможность зависать над местностью. Для баражирующего боеприпаса это позволяет не только направляться в заданный район, но и некоторое время вести наблюдение перед продолжением миссии.

33 килограмма и боевая часть до 4 килограммов

Максимальная взлетная масса KASIRGA составляет 33 килограмма, а общая полезная нагрузка достигает 6 килограммов. В ударной конфигурации до 4 килограммов может приходиться на боевую часть.

Для поиска и сопровождения целей используется гиростабилизированная оптико-электронная система. Она же может выполнять роль разведывательного оборудования, когда KASIRGA используется не как одноразовый ударный аппарат, а как многоразовый разведчик.

Ударная версия имеет заявленную дальность до 60 километров и может оставаться в воздухе около 30 минут. В разведывательной конфигурации дальность увеличивается до 90 километров, а продолжительность полета – до 50 минут.

По дальности такая версия уже попадает в то же тактическое пространство, где работают так называемые системы среднего удара (middle-strike). Например, украинский " Baton также имеет заявленную дальность до 90 километров и продолжительность полета около 50 минут ", хотя конструктивно это совсем другой самолетный БПЛА с катапультным стартом.

Bayraktar может выступать ретранслятором для KASIRGA

Еще более интересная часть концепции касается связи. Baykar заявляет, что канал управления KASIRGA можно ретранслировать через Bayraktar TB2, тяжелый AKINCI или палубный Bayraktar TB3.

На практике большой беспилотник, находящийся высоко в воздухе, может стать промежуточным звеном между оператором и KASIRGA. Такой подход позволяет частично обойти ограничения радиогоризонта и поддерживать связь в тех случаях, когда небольшой аппарат уходит за изгибы местности.

Для TB3 подобная роль выглядит особенно интересной, поскольку сам аппарат создавался как значительно более автономная и тяжелая платформа, чем TB2. "Милитари 24" ранее сообщал, что Bayraktar TB3 уже применял высокоточные ракеты CIRIT, а сложное крыло позволяет использовать его с коротких палуб кораблей.

Если добавить к этому функцию ретранслятора для более мелких ударных аппаратов, большой Bayraktar фактически становится не только носителем собственного вооружения и датчиков, но и воздушным узлом управления другими дронами.

Большой дрон управляет малыми

Подобная архитектура хорошо вписывается в общее направление развития беспилотной авиации, где отдельный аппарат постепенно перестает быть самостоятельной единицей.

Большой дрон может вести разведку с высоты, передавать данные, поддерживать канал связи и помогать более мелкой ударной платформе работать ближе к цели. В таком случае дальность применения определяется уже не только мощностью наземной антенны.

Эта проблема хорошо известна и по украинскому боевому опыту, где устойчивость канала управления стала одной из главных характеристик беспилотной системы. "Милитари 24", например, рассказывал об украинском " "Шмавик", в котором особое внимание уделили защищенному радиоканалу и работе в сложной радиоэлектронной обстановке ".

В случае с KASIRGA компания Baykar предлагает решать часть проблемы не только на самом маленьком дроне, но и с помощью другого беспилотника, который находится значительно выше и имеет лучший радиогоризонт.

Baykar выходит в новый класс ударных дронов

KASIRGA заметно отличается от техники, благодаря которой Baykar стала известна. TB2, TB3 и AKINCI – это многоразовые платформы, способные часами находиться в воздухе и применять различное подвесное вооружение.

Новый аппарат значительно меньше и в ударной конфигурации может работать как баретящий боеприпас. Таким образом, Baykar выходит в сегмент между привычными FPV и большими ударными БПЛА.

Компания уже демонстрировала движение в этом направлении. "Милитари 24" ранее писал и о значительно более крупном " турецкий ударный БПЛА K2 с дальностью полета более 2000 километров ", который может выполнять как одноразовые, так и многоразовые миссии.

KASIRGA работает на совершенно другой дистанции, однако сам подход схож: одна платформа должна иметь несколько способов применения, а граница между разведчиком, баражирующим боеприпасом и обычным многоразовым БПЛА становится все менее четкой.

Главная особенность новинки Baykar при этом заключается не в дальности 60 или 90 километров, поскольку для современных тактических дронов такие показатели уже не являются уникальными. Более интересным выглядит сочетание вертикального взлета, возможности зависания, самолетного режима полета и работы в сети с большими Bayraktar. В такой конфигурации KASIRGA становится частью многоуровневой беспилотной системы, где один дрон может искать цель, другой – поддерживать связь, а третий – непосредственно наносить удар.