КБ "ЛУЧ" продемонстрировало новую ракету "Вильха" с дальностью 110 километров

Украинское конструкторское бюро "ЛУЧ" разработало новую управляемую ракету Р-624МС для реактивной системы "Вильха", которая, согласно заявленным характеристикам, способна поражать наземные цели на расстоянии до 110 километров.

О новой разработке стало известно"Оборонцу" на международной оборонной выставке MSPO-2026 в Польше, где представители КБ "ЛУЧ" продемонстрировали макет боеприпаса и рассказали о его основных особенностях. Р-624МС называют дальнейшим развитием проекта "Вильха-М", однако по внешнему виду новая ракета заметно отличается от предыдущих вариантов.

Новая ракета должна поражать цели на расстоянии до 110 километров

По информации "Оборонки", Р-624МС предназначена для поражения наземных целей на дальности до 110 километров. Для этого ракета получила боевую часть массой 220 килограммов, что делает ее мощным боеприпасом для поражения наземных объектов на значительном расстоянии.

Полет ракеты корректируется по заданным координатам на протяжении всего маршрута. Для этого на борту используются инерциальная система и спутниковая навигация, которые работают совместно с системой управления полетом.

Именно сочетание этих технологий является одним из ключевых элементов концепции "Вильхи", ведь реактивный боеприпас получает возможность корректировать траекторию полета, а не просто двигаться по баллистической траектории, как неуправляемые реактивные снаряды.

Ранее "Милитари 24" рассказывал об украинских разработках баллистических ракет, которые демонстрируют общую тенденцию к развитию в Украине собственных дальнобойных средств поражения, хотя "Вильха" относится к другой категории вооружения.

Самое интересное скрыто в конструкции

Наибольшее внимание привлекает не заявленная дальность, а изменения, которые можно увидеть в конструкции Р-624МС. На новой ракете отсутствует характерный пояс газодинамических рулей, который использовался в предыдущих вариантах "Вильхи".

Газодинамическое управление предусматривало использование примерно 90 импульсных двигателей, расположенных радиально относительно оси ракеты. Они позволяли изменять направление ее движения во время полета.

На Р-624МС, судя по представленному макету, от этого решения отказались. Вместо этого хвостовая часть ракеты получила другую конструкцию с вращающимся блоком аэродинамических рулей.

Именно это изменение может быть одним из важнейших в новой версии "Вильхи", поскольку оно указывает на переход к другой схеме стабилизации и управления полетом.

Ракета больше не должна вращаться целиком

Если судить по ракете, представленной на выставке, конструкторы, возможно, отошли от прежней концепции, при которой во время полета вокруг собственной оси вращалась вся ракета.

Новая схема предусматривает иной принцип: сама ракета может сохранять относительно стабильное положение, тогда как вращение происходит только в хвостовом блоке с аэродинамическими рулями.

Это имеет потенциально важное значение для работы спутниковой навигации. Более стабильное положение корпуса может обеспечивать более надежную связь со спутниковыми навигационными системами в ходе полета, а значит, создавать лучшие условия для коррекции траектории.

Впрочем, именно здесь важно не делать слишком далеко идущих выводов, основываясь лишь на внешнем виде макета. КБ "ЛУЧ" не раскрывает всех технических деталей Р-624МС, поэтому влияние новой конструкции на точность ракеты пока можно оценивать лишь как вероятное.

На какие установки рассчитана Р-624МС

Новая ракета должна быть совместима с пусковыми установками "Вильхи", которые могут использовать пакеты на 12 или 8 боеприпасов. Вероятно, речь идет как о пусковых установках, созданных на базе советской реактивной системы залпового огня "Смерч", так и о более новой украинской установке с восемью ракетами.

Это позволяет рассматривать Р-624МС как развитие уже существующей концепции, а не как полностью новый ракетный комплекс, для которого нужно создавать всю инфраструктуру с нуля.

Для Украины это имеет существенное значение, поскольку модернизация боеприпаса и постепенная замена его ключевых компонентов могут позволить развивать уже существующие платформы без полного перехода на принципиально новую систему.

"Вильха" продолжает развиваться

Появление Р-624МС показывает, что проект "Вильха" не остановился на уровне первой серийной версии ракеты, а продолжает развиваться в направлении увеличения дальности и совершенствования системы управления.

Интересно, что украинские разработчики одновременно демонстрируют новые решения для различных компонентов ракетного вооружения. На этой же выставке КБ "ЛУЧ" представило зенитную ракету РК-19 для комплекса "Оса" и новую ракету РК-2ПЗ, созданную на основе противотанкового боеприпаса "Барьер", что свидетельствует о попытке максимально использовать уже наработанные технологии и компоненты.

Параллельно Украина развивает и другие средства дальнего поражения, в частности собственные баллистические и крылатые ракеты. "Милитари 24" писал об украинской программе создания баллистических ракет, которая представляет собой уже другое направление ракетной программы.

Что касается Р-624МС, то пока разработчик не раскрывает полный набор ее характеристик, в частности точности и других параметров полета. Поэтому заявленные 110 километров и масса боевой части 220 килограммов следует воспринимать именно как обнародованные характеристики перспективного боеприпаса, тогда как окончательные возможности ракеты должны определяться дальнейшими испытаниями.