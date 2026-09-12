Российские хакеры привлекли ИИ Claude, чтобы похитить данные об украинских дронах – Anthropic
Вражеские киберструктуры начали активно использовать новейшие технологии искусственного интеллекта для повышения эффективности своих атак. Искусственный ум применялся практически на каждом этапе сложных цифровых операций против нашего государства.
Об этом говорится в отчете о безопасности компании Anthropic.
Как Россия использовала искусственный интеллект против Украины?
Связанная с Россией хакерская группа использовала модель Claude для кибератак против представителей украинского правительства, военного и дипломатического секторов. Злоумышленники применяли искусственный интеллект практически на каждом этапе своих цифровых операций. По оценкам компании, тактика этой группы соответствует действиям группировки Midnight Blizzard, которую связывают с российской Службой внешней разведки.
По данным разработчиков, враждебная группа осуществляла фишинговые атаки, перехват Wi-Fi в отелях и операции по захвату учетных записей WhatsApp в отношении украинских чиновников и дипломатов.
Использование ИИ выходило за рамки простых вопросов и ответов чат-бота и вместо этого предполагало использование мультиагентных систем,
– отмечается в отчете компании.
Кроме того, злоумышленники пытались получить информацию об украинском производстве военных дронов. Они взломали почтовые ящики как минимум двух производителей комплектующих, провели атаку на компанию, производящую военные беспилотники, а также похитили полный пакет программного обеспечения для системы компьютерного зрения дрона.
После этого в течение нескольких дней с помощью Claude анализировали похищенные данные и восстанавливали структуру системы, ее аппаратные компоненты, связи с поставщиками и характеристики еще не представленного продукта. Больше всего их интересовали системы управления военными дронами и прошивки, связанные с искусственным интеллектом.
Кроме того, хакеры использовали ИИ для создания автоматизированной системы, которая выявляла блокировку вредоносного программного обеспечения средствами защиты и переписывала код до тех пор, пока он не становился незаметным для систем безопасности. Также в отчете задокументированы другие случаи подозрительного использования моделей в регионах, где сервис официально не работает, после чего все выявленные аккаунты нарушителей были заблокированы.
Напомним, американские спецслужбы предупредили о масштабном сборе ответов западных ИИ-моделей китайскими компаниями. По их данным, DeepSeek, Moonshot AI, Alibaba и другие разработчики могли отправлять миллионы запросов к моделям GPT, Claude, Gemini и Grok, а полученные ответы использовать для обучения собственных систем.
Для этого могли использоваться большое количество аккаунтов, прокси и различные сервисы, чтобы скрыть истинные масштабы деятельности. Сам метод дистилляции знаний является обычным явлением в разработке ИИ, однако в США считают, что его массовое использование для копирования возможностей чужих моделей угрожает технологическому превосходству страны.