НАТО испытывает комплекс StrikeMaster вблизи Арктики: как он может представлять угрозу для флота России

Норвежский противокорабельный комплекс StrikeMaster с ракетами NSM проходит испытания в Арктике вблизи острова Ян-Маен. Его размещение потенциально позволяет контролировать часть зоны операций Северного флота России.

Об этом пишет Defense Express.

Что известно о комплексе StrikeMaster?

Норвежская оборонная компания Kongsberg в 2022 году представила концепцию мобильного противокорабельного комплекса StrikeMaster. Его планировали создать на базе австралийского бронеавтомобиля Bushmaster, установив на него две пусковые установки для противокорабельных ракет NSM.

Для управления огнем должна была использоваться специально адаптированная версия программного обеспечения зенитного ракетного комплекса NASAMS.

StrikeMaster изначально разрабатывался для участия в австралийской программе LAND 4100 Phase 2. Однако спустя четыре года после первой презентации концепция получила практическое воплощение, причем в довольно необычных обстоятельствах.

Как сообщает Naval News, Корпус морской пехоты США недавно испытал StrikeMaster в арктических условиях во время учений НАТО на норвежском острове Ян-Маен. Проводились ли во время учений боевые пуски ракет с StrikeMaster, пока не уточняется.

В то же время известно, что комплекс доставили на Ян-Маен британским военно-транспортным самолетом A400M. Его охрану обеспечивали военнослужащие норвежской территориальной обороны.

По имеющейся информации, первые испытания StrikeMaster на острове состоялись еще в марте 2026 года. После этого комплекс остался в этом районе. Также StrikeMaster интегрирован в систему обмена информацией между вооруженными силами США, Великобритании и Норвегии.

Особое внимание привлекает место размещения комплекса. Остров Ян-Маен расположен таким образом, что в теории StrikeMaster может контролировать часть операционной зоны Северного флота ВМФ России. Именно поэтому его потенциальное размещение в этом районе может иметь важное военное значение. В то же время пока неясно, насколько масштабным может быть это применение.

На данный момент нет информации о серийном заказчике StrikeMaster, а также о возможных объемах его производства или закупок.

Интересно и то, что изначально комплекс создавался с ориентацией на Вооруженные силы Австралии. В итоге же StrikeMaster оказался на вооружении и проходит испытания в Корпусе морской пехоты США.

Ранее сообщалось, что Военно-воздушные силы США ищут артиллерийские комплексы среднего калибра для защиты от различных воздушных угроз – от дронов до крылатых ракет. Подобные системы уже активно использует Украина для борьбы с российскими дронами и ракетами, в частности Gepard и немецкий Skyranger 35.