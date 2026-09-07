Италия испытает в Украине новую систему ПВО Michelangelo: что известно о "куполе"

Итальянская оборонная компания Leonardo планирует к концу 2026 года провести испытания в Украине первого компонента новой многоуровневой системы противовоздушной обороны Michelangelo, которую производитель позиционирует как комплексную архитектуру для защиты от современных воздушных угроз.

Об этом генеральный директор Leonardo Лоренцо Мариани рассказал Bloomberg. По его словам, компания уже тестирует отдельный компонент Michelangelo в Италии, после чего планирует развернуть артиллерийский эшелон системы в Украине. Итальянская компания также использует свою киевскую дочернюю структуру для углубления сотрудничества с украинскими производителями и поиска новых партнеров.

Leonardo хочет испытать систему там, где такая ПВО действительно нужна

Для Leonardo Украина стала не просто потенциальным рынком, а местом, где новую систему можно проверить в условиях реальной войны. Именно поэтому планы относительно Michelangelo интересны не столько самим названием, сколько подходом, заложенным в этот проект.

Производитель не описывает "Микеланджело" как еще один отдельный зенитный ракетный комплекс, который должен заменить Patriot, SAMP/T или другую систему. Речь идет о гораздо более широкой архитектуре, где радары, датчики, средства поражения и командные элементы работают как единая сеть.

Именно такой подход все больше соответствует реалиям украинской ПВО, которая вынуждена одновременно бороться с крылатыми и баллистическими ракетами, ударными дронами, малыми беспилотниками и другими целями.

"Милитари 24" уже рассказывал о том, как Украина будет испытывать Michelangelo до конца 2026 года, что еще раньше компания Leonardo заявляла о планах проверить систему в реальных условиях именно в Украине.

Это не просто "купол", а целая сеть

Название Michelangelo Dome может создавать впечатление, что речь идет о одном большом комплексе, но на самом деле концепция гораздо ближе к сетевой системе ПВО.

Leonardo рассматривает ее как способ объединить различные источники информации и различные средства борьбы с воздушными угрозами, чтобы командование получало целостную картину того, что происходит в небе.

В предыдущих описаниях Michelangelo речь шла об интеграции радаров, спутниковых данных, средств борьбы с дронами, артиллерийских систем и других элементов. Искусственный интеллект в этой архитектуре должен помогать анализировать данные от различных датчиков и определять оптимальный способ реагирования на угрозу.

То есть главная идея заключается не в том, чтобы одна ракета или одна пушка могли сбить абсолютно все, а в том, чтобы система сама определяла, какое доступное средство лучше всего подходит для конкретной цели.

Именно сетевой принцип сейчас становится все более важным и для Украины.

Украинская ПВО движется к такому же принципу

Украинские военные уже давно вынуждены комбинировать различные системы, поскольку одна технология просто не может одинаково хорошо работать против всех угроз.

Для борьбы с баллистическими ракетами нужны совсем другие возможности, чем для уничтожения дешевых ударных дронов, и именно поэтому наряду с Patriot и SAMP/T появляются мобильные огневые группы, дроны-перехватчики, системы РЭБ и другие средства.

"Милитари 24" ранее подробно рассказывал о SAMP/T NG и его возможностях против российской баллистики, а теперь именно Италия предлагает еще более широкую архитектуру, которая должна объединить различные уровни обороны.

Это означает, что Michelangelo потенциально может не конкурировать напрямую с SAMP/T или Patriot, а работать как система, объединяющая их с другими средствами в один контур.

Первым в Украине испытают артиллерийский эшелон

По словам Лоренцо Мариани, сначала в Украине планируют развернуть именно артиллерийский компонент системы. Это важный нюанс, поскольку полноценная система Michelangelo пока не является готовой завершенной системой, которую можно просто поставить на боевое дежурство.

Фактически Украина должна стать одним из первых мест, где отдельные элементы новой архитектуры пройдут практическую проверку.

Ранее руководитель Leonardo Роберто Чинголани говорил, что в 2027 году систему хотят протестировать и против баллистических ракет, а к 2030 году рассчитывают на ее полную интеграцию в системы НАТО и ЕС.

То есть нынешние украинские испытания – это лишь один этап большой программы.

Leonardo учитывает украинский опыт

Важно также, что Leonardo уже создала дочернюю компанию в Киеве.

В интервью Bloomberg Лоренцо Мариани пояснил, что компания заинтересована в украинской экосистеме оборонных стартапов, поскольку местные производители за годы войны создали множество решений, прошедших проверку непосредственно на поле боя.

Для европейского производителя это возможность получать опыт не через полигоны, а непосредственно от украинских военных и инженеров.

Этот подход очень похож на то, как в Европе сейчас развивается сотрудничество с украинскими производителями дронов. "Милитари 24" ранее писал о совместном производстве украинских беспилотников в Финляндии, где украинские технологии и боевой опыт становятся основой для европейских производственных программ.

В случае с Leonardo масштаб значительно больше, поскольку речь идет уже о создании целой системы ПВО.

Michelangelo должен закрывать "мертвую зону"

Одним из интересных аспектов концепции Michelangelo является борьба с целями, которые могут прорываться через промежутки между отдельными эшелонами ПВО.

Ранее авиационный эксперт Константин Криволап объяснял 24 Каналу, что система должна помогать закрывать своеобразную "мертвую зону" глубиной около 10–15 километров, где различные средства традиционной ПВО могут иметь ограниченные возможности.

Такая формулировка вопроса хорошо соответствует реальному украинскому опыту, ведь даже очень мощная система ПВО не создает абсолютного щита над всей территорией.

Задача значительно сложнее: нужно сделать так, чтобы различные системы дополняли друг друга и не оставляли больших промежутков между своими зонами ответственности.

Leonardo уже работает и над угрозой со стороны дальних баллистических ракет

Michelangelo – не единственное направление, в котором Leonardo развивает противовоздушную и противоракетную оборону.

Еще в декабре 2025 года компания сообщила о планах разработать и поставить четыре радара нового поколения для борьбы с баллистическими угрозами большой дальности. Украина при этом рассматривается как одно из государств, для которых такая способность имеет очевидное значение.

Это вписывается в общую стратегию Leonardo, которая стремится создать целую линейку технологий – от обнаружения цели до ее перехвата.

В то же время Украине важно понимать, что ни одна отдельная система не заменит полностью уже имеющиеся средства ПВО.

"Милитари 24" уже писал о поставках Украине SAMP/T и проблемах с обеспечением ракетами Aster 30, и эта история хорошо показывает, что эффективность ПВО определяется не только возможностями самой системы, но и количеством комплексов, ракет, логистикой и возможностью быстро пополнять боезапас.

Станет ли Michelangelo европейским "Железным куполом"

Именно такую ассоциацию новая система Leonardo уже вызвала в СМИ, хотя прямое сравнение с израильским Iron Dome не совсем корректно.

Iron Dome – это конкретная система перехвата ракет и боеприпасов малой дальности, тогда как Michelangelo задуман как гораздо более широкая архитектура, способная объединять различные средства.

В этом смысле правильнее говорить не о еще одной ракетной батарее, а о своеобразной цифровой "надстройке" над различными элементами ПВО.

Если эта концепция будет работать так, как задумано, операторы будут получать не просто данные с отдельного радара, а общую картину воздушной обстановки, где система будет помогать определять, какое средство лучше всего использовать для конкретной угрозы.

Именно за счет этого Leonardo и рассчитывает сократить время реакции и повысить эффективность многоуровневой обороны.

Украина может стать главным испытанием для новой системы

Самое интересное в этой истории то, что Michelangelo пока существует прежде всего как новая разработка, а не как проверенная серийная система. И именно поэтому испытания в Украине могут стать для Leonardo принципиально важными.

Россия ежедневно меняет структуру атак, комбинирует различные воздушные средства, использует массированные запуски дронов и ракет и пытается находить слабые места украинской ПВО. Для новой системы это гораздо более сложный тест, чем любой стандартный полигон.

Если "Микеланджело" сможет проявить себя именно в таких условиях, полученный опыт будет иметь значение далеко за пределами Украины. Ведь то, что сегодня является проблемой Украины, завтра может стать проблемой для всей Европы.

И поэтому нынешний план Leonardo испытать Michelangelo в Украине выглядит не просто как очередной тест новой военной системы, а как попытка создать европейскую модель ПВО, которая сможет противостоять войне дронов и ракет уже по новым правилам.