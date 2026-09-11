"Скорость свыше 350 км/ч": Минобороны внесло в реестр украинский дрон-перехватчик Air Baby 350

Министерство обороны Украины внесло в реестр новый дрон-перехватчик Air Baby 350 украинской компании Strix Air. Беспилотник уже используется боевыми подразделениями, а после включения в перечень он должен стать доступным для заказа военными через "е-Бали" и платформу DOT-Chain.

Об этом производитель сообщил Defender Media, отметив, что новая версия отличается более высокой скоростью, лучшей маневренностью и устойчивостью по сравнению с предыдущей моделью Air Baby.

Air Baby 350 разгоняется до 350 км/ч

Новый перехватчик является развитием модели Air Baby, допущенной к эксплуатации весной 2026 года. Главным отличием новой версии стала скорость, ведь Air Baby 350 способен разгоняться до 350 километров в час, что должно дать ему больше возможностей при работе с быстрыми воздушными целями.

По данным производителя, дрон может находиться в воздухе до 15 минут и подниматься на высоту до 6 километров, тогда как его тактический радиус применения составляет до 35 километров. Боевая часть имеет массу 500 граммов.

При этом Strix Air не останавливается на нынешних характеристиках и уже работает над еще более быстрой модификацией, которая, по планам компании, сможет разгоняться до 450 километров в час.

Появление таких перехватчиков особенно важно на фоне постоянного развития российских ударных беспилотников. "Милитари 24" ранее рассказывал, как Украина использует дроны-перехватчики для борьбы с "Шахедами", причем это направление постепенно превращается в отдельный сегмент украинской противовоздушной обороны.

Перехватчик уже используется военными

Air Baby 350, по словам производителя, уже применяется боевыми подразделениями, а теперь, после кодификации, возможности его поставок для Сил обороны должны расшириться.

В Strix Air также сообщили, что предыдущая версия Air Baby начала поступать украинским военным в феврале 2026 года, а уже в марте компания объявила о запуске серийного производства. По данным производителя, за семь месяцев этого года военные с помощью Air Baby уничтожили более 1000 воздушных целей.

Отдельным показателем боевого применения стал августовский рейтинг "Армия Бонус+". В нем Air Baby занял 11-е место по количеству пораженных целей, однако эти данные также поступили от производителя, поэтому их следует рассматривать именно как заявленную компанией статистику.

Стоимость зависит от комплектации

Цена Air Baby 350, по информации Strix Air, начинается от 43,2 тысячи гривен. Окончательная стоимость зависит от установленной камеры, поскольку перехватчик может комплектоваться различными вариантами оптического оборудования.

Также существуют модификации с модулем связи Sine.Link. Производитель утверждает, что это оборудование расширяет возможности обнаружения и сопровождения воздушных целей в сложных условиях.

Таким образом, Air Baby 350 стал следующим этапом развития украинской линейки перехватчиков, где одним из главных направлений является увеличение скорости и улучшение управляемости. Это особенно важно для борьбы с целями, которые могут быстро менять направление движения или имеют более высокую скорость, чем традиционные ударные беспилотники.

В то же время присвоение кода означает, что Air Baby 350 прошел необходимые процедуры для официального допуска к использованию Силами обороны, однако приведенные производителем показатели по количеству пораженных целей являются заявленными компанией и не являются независимо подтвержденной статистикой.