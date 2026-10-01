Наближаемся к фильмам "Терминатор", – СЕО "Украинской бронетехники" о НРК на фронте

Наземные роботизированные комплексы все активнее применяются на фронте. В перспективе они могут взять на себя значительную часть задач, которые сегодня выполняют военнослужащие.

Следующим этапом развития таких систем могут стать автономные средства, способные обмениваться информацией между собой и самостоятельно принимать решения. Об этом в интервью 24 Каналу заявил генеральный директор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас, отметив, что многое будет зависеть не только от технических возможностей систем, но и от того, как именно военные смогут их применять.

От вспомогательных систем к автономным комплексам

По словам руководителя "Украинской бронетехники", наши военные умеют нестандартно использовать доступные ресурсы, а опыт полномасштабной войны уже показал, как меняется подход к беспилотным системам.

В качестве примера он привел надводные беспилотники, которые компания активно презентовала в Украине еще в 2020 году. Тогда, по его словам, у Военно-морских сил не было четкого понимания, для каких задач их можно использовать.

Но когда началась большая война, находчивость и обстоятельства заставили нас использовать эти морские дроны так, что мы смогли вытеснить российский флот и загнать его в Новороссийск, откуда они теперь боятся выйти,

– отметил Владислав Бельбас.

Аналогичный процесс сейчас происходит и с НРК. Украинские подразделения уже используют наземные роботизированные комплексы совместно с беспилотниками во время боевых операций.

В частности, он упомянул операцию 3-й отдельной штурмовой бригады, в ходе которой для окружения противника и взятия военных в плен использовались наземные роботизированные комплексы и дроны.

Впрочем, развитие НРК должно предусматривать не только совершенствование самих платформ, но и накопление практического опыта их применения.

Следующим этапом, по его словам, могут стать автономные системы, способные обмениваться информацией между собой. Такие технологии, по словам Бельбаса, приближают военную технику к сценариям, которые раньше можно было увидеть преимущественно в фантастических фильмах.

"Мы уже приближаемся к фильмам "Терминатор", когда система будет самостоятельно принимать решения. Это правильное видение. Беспилотные системы должны снижать риск поражения наших военнослужащих", – подытожил генеральный директор компании "Украинская бронетехника".