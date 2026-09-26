Украина ведет переговоры с США о лицензии на PAC-2 и PAC-3, – СМИ

Украина ведет переговоры с США о получении лицензии на производство ракет для систем Patriot. Речь идет о ракетах PAC-2 и PAC-3.

Об этом сообщают источники "Суспильного" в Офисе Президента.

Украина может производить ракеты для Patriot?

Украина ведет переговоры с Соединенными Штатами о получении лицензии на производство ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Речь идет как о ракетах PAC-2, так и о более новых PAC-3. Параллельно Киев ведет переговоры с компаниями, производящими компоненты для ракет различных типов.

Украина уже давно работает над возможностью самостоятельного производства ракет-перехватчиков для Patriot. В июле Зеленский сообщал о договоренностях по лицензиям, а 22 сентября заявил, что украинская и американская команды продолжают работать над запуском производства перехватчиков для Patriot в Украине.

PAC-2 является более старой модификацией ракет для систем Patriot. Она имеет боевую часть, которая поражает цель при взрыве вблизи нее. Основным производителем PAC-2 является американская компания Raytheon. Также производством этих ракет занимается совместное предприятие COMLOG, созданное Raytheon и немецкой MBDA Deutschland.

PAC-3 – более новое поколение ракет-перехватчиков для Patriot, в частности предназначенное для борьбы с баллистическими целями. В отличие от PAC-2, ракеты PAC-3 используют принцип кинетического перехвата – то есть непосредственно попадают в цель.

Основным производителем PAC-3 является американская компания Lockheed Martin. Также такие ракеты производятся в Японии на мощностях Mitsubishi Heavy Industries.

Украинская сторона также обсуждает сотрудничество с производителями отдельных компонентов ракет. Президент Украины ранее встречался с представителями Raytheon, в ходе которой стороны обсуждали перспективы совместного производства ракет для Patriot.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп якобы принял окончательное решение о передаче Украине лицензий на производство ракет для систем ПВО Patriot. Американский лидер сообщил ему об этом во время их последней встречи.