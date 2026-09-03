Лазер против роя дронов: Великобритания создает новую систему ПВО, учитывая опыт Украины

Великобритания запускает новый оборонный проект PANOPTES, в рамках которого планирует создать автономную мобильную систему противовоздушной обороны для борьбы с массированными атаками недорогих дронов. В британском Минобороны прямо говорят о необходимости найти способ защитить войска от большого количества воздушных целей, не тратя на каждую из них дорогую ракету.

О запуске проекта 2 сентября сообщило Министерство обороны Великобритании. Документ с требованиями к PANOPTES опубликован на официальном правительственном портале, а украинский контекст британской программы отдельно описывает РБК-Украина.

Британцы ищут решение проблемы роя дронов

Логика PANOPTES довольно проста. Если противник запускает одну или несколько дешевых воздушных целей, традиционная система ПВО может справиться с задачей. Но когда таких целей становится много, возникает проблема стоимости перехвата, ограниченного боекомплекта и нагрузки на операторов.

Эту проблему британское Минобороны называет ключевой в своем конкурсе. Ведомство ищет систему, которая сможет обнаруживать, сопровождать, идентифицировать цели, принимать решения и поражать их с минимальным участием человека. Речь идет прежде всего о небольших БПЛА класса Class 1 и сценариях, в которых противник может использовать единичные, последовательные или одновременные атаки для перегрузки местной ПВО.

Интересно, что Лондон не ограничил конкурс лишь одним типом технологии, но прямо указал на особый интерес к лазерному оружию направленной энергии.

Для Украины эта логика уже давно стала реальностью. Собственные средства противодействия массовым атакам дронов здесь также все чаще строятся на основе сочетания различных технологий. В частности, "Милитари 24" уже рассказывал об украинских дронах-перехватчиках, которые демонстрируют высокую эффективность против "Шахедов".

Почему британцы обращают внимание именно на лазер

В отличие от ракеты, лазер не имеет традиционного понятия боекомплекта в том же смысле. Его способность наносить повторные удары зависит прежде всего от энергоснабжения, работы системы и условий применения.

Именно это британцы хотят использовать против массовых атак дешевых дронов. В конкурсной документации прямо указано, что нынешние подходы ограничены объемом боекомплекта, высокой стоимостью одного перехвата, мобильностью и потребностью в значительном количестве персонала. PANOPTES должен предложить более доступный способ борьбы с массовыми воздушными угрозами.

Идея при этом не заключается в том, чтобы просто установить лазер на бронемашину. Британское Министерство обороны хочет получить полноценную интегрированную систему, которая будет способна самостоятельно действовать против нескольких целей и при этом оставаться мобильной.

В перспективе ее даже планируют интегрировать на беспилотную наземную платформу. То есть операторы могут вообще находиться вдали от самой установки, а система получит возможность работать ближе к передовой без прямого риска для экипажа.

Великобритания уже тестировала боевой лазер

Британское военное ведомство уже имеет опыт испытаний боевых лазеров на наземных платформах.

В июле 2024 года лазер Raytheon UK, установленный на бронемашине Wolfhound, поразил цели на полигоне Портон-Даун на расстоянии более километра. В конце того же года британские военные впервые использовали высокоэнергетический лазер с бронированной машины для отработки поражения дронов. По данным РБК-Украина, во время этих испытаний система работала в расчете на двух человека.

То есть нынешняя программа уже имеет технологическую основу. Но британцы хотят сделать следующий шаг и перейти от демонстратора к системе, которую можно будет реально развернуть в войсках.

Это принципиальная разница. Демонстрация того, что лазер способен поразить цель, еще не означает создание полноценной боевой системы, способной долго работать в различных условиях и противостоять сложным сценариям атаки.

PANOPTES должен работать автономно

Одним из самых интересных требований программы является автономность. Британцы хотят, чтобы будущая система выполняла всю цепочку действий от обнаружения цели до ее поражения без постоянного ручного управления каждой операцией. Это особенно важно именно в случае массированной атаки, когда одновременно могут появиться несколько воздушных целей.

Человек в таком случае остается частью системы управления, но не должен вручную отслеживать каждую угрозу отдельно.

Этот подход все активнее развивает и Украина. Например, "Милитари 24" писал об украинских системах, которые уже используют автономное наведение для перехвата российских беспилотников, ведь именно автоматизация позволяет увеличивать масштаб противодействия без пропорционального увеличения количества операторов.

Фактически Украина и Великобритания движутся к схожей концепции, хотя используют для этого разные технологические подходы.

Это не станет "волшебным оружием"

В то же время британский документ не создает иллюзий, что лазер сможет заменить все остальные средства ПВО.

Наоборот, PANOPTES должен стать дополнительным уровнем многослойной обороны. Лазерные системы имеют очевидные физические ограничения, а их эффективность зависит от условий наблюдения и возможности удерживать луч на цели. Поэтому традиционные ракеты и другие средства по-прежнему будут необходимы для более сложных и удаленных целей.

Сама британская программа исходит из того, что лазер должен прежде всего позволить экономить дорогостоящие боеприпасы там, где противник использует значительное количество дешевых беспилотников.

Это похоже на ту же тенденцию, которую сейчас можно наблюдать и в украинской ПВО. В связи с появлением новых российских воздушных угроз Украина также ищет более дешевые способы перехвата дронов. Ранее "Милитари 24" писал о новых приоритетах Brave1 в создании украинской малой ПВО, где особое место занимают новые системы противодействия беспилотникам.

Великобритания выделила на первый этап до 5 миллионов фунтов

На данный момент PANOPTES находится лишь на начальной стадии. Британское Министерство обороны объявило конкурс для компаний, которые уже обладают соответствующими технологиями и готовы ускорить их развитие. На первом этапе от участников не требуется готовая боевая система. Они должны продемонстрировать технологическую зрелость своих решений и предложить план перехода к минимально жизнеспособному продукту и минимально развернутому потенциалу.

На следующем этапе британская сторона планирует выделить до 5 миллионов фунтов стерлингов на несколько контрактов. Ожидается, что работы начнутся в ноябре или декабре 2026 года, а продолжительность этого этапа не превысит шести месяцев.

В то же время британцы хотят действовать очень быстро. В документе указано, что при благоприятном развитии программы перспективные технологии могут быть внедрены в практику менее чем за два года.

Украинский опыт стал частью британского расчета

Самое интересное в PANOPTES заключается не только в самом лазере, но и в том, что британская армия пытается адаптировать свою ПВО к той реальности, с которой Украина сталкивается уже более двух лет каждый день.

Массированные атаки дронов меняют само представление о том, какой должна быть противовоздушная оборона. Дело уже не только в том, как далеко система может видеть или какую ракету она способна запустить. Не менее важными становятся цена перехвата, запас боеприпасов, автоматизация и способность реагировать на одновременное появление большого количества целей.

Именно поэтому параллельно развиваются лазеры, дроны-перехватчики, автоматизированные системы обнаружения и более дешевые средства поражения.

Украина уже демонстрирует один из самых масштабных практических примеров такого противостояния, а Великобритания теперь пытается учесть полученные уроки в своей будущей системе ПВО.

PANOPTES пока что остается программой разработки, а не готовым комплексом. Однако сам факт появления такого конкурса показывает, насколько серьезной стала проблема массированных атак дронов для европейских армий.

И похоже, что следующий этап этой технологической гонки будет проходить уже не только вокруг ракет, но и вокруг энергетики, автоматизации и способности уничтожать десятки дешевых целей без истощения дорогостоящего боекомплекта.