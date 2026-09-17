Истребителей F-16 и вертолетов станет больше: российские провокации заставили Польшу усилить ПВО

Польша усиливает защиту своего воздушного пространства и увеличивает активность истребителей F-16 и вертолетов в связи с новыми провокациями России вблизи польской границы. Министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул необходимость усиления систем быстрого реагирования по всей территории государства.

Об этом рассказал глава польского министерства обороны на своей странице в сети X.

Каковы подробности?

Очередной российский удар зафиксировали на территории Украины всего в нескольких километрах от границы с Польшей. Несмотря на то, что нарушения польского воздушного пространства на этот раз не произошло, Варшава принимает дополнительные превентивные меры.

По словам чиновника, угрозы со стороны агрессора принимают новые формы и возникают в местах, которые ранее считались относительно безопасными.

После последних российских провокаций и актов агрессии я принял решение о расширении защиты нашего воздушного пространства. Мы увеличиваем активность наших воздушных сил, включая самолеты F-16 и вертолеты,

– заявил Косиняк-Камыш.

Он добавил, что польские силы осуществляют непрерывный мониторинг ситуации вдоль восточной границы. Одновременно с привлечением авиации в стране усиливают системы противовоздушной обороны и быстрого реагирования.

"Последние недели показали, что провокации со стороны России принимают различные формы и представляют угрозу в местах, которые до сих пор считались безопасными. Польша постоянно отслеживает ситуацию на восточной границе. Мы также укрепляем системы быстрого реагирования на угрозы на территории всей Польши", – подчеркнул министр обороны.

Российские БПЛА и предупреждения правительства Польши

Напомним, ранее мы писали о том, что польское военное руководство уже неоднократно поднимало боевую авиацию из-за угрозы реактивных беспилотников России во время атак на запад Украины.

Как уже сообщалось на нашем сайте, премьер-министр Польши Дональд Туск предупреждал о возможности эскалации и призывал готовиться к попыткам дезорганизации инфраструктуры, учитывая применение агрессором новых опасных дронов.