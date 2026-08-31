В Польше загорелась фабрика дронов WB Group: полиция не исключает поджога

На предприятии польской оборонной компании WB Group в городе Скаржиско-Каменна произошел пожар. Завод производит композитные конструкции и системы управления для беспилотников. Полиция уже проводит осмотр места происшествия и не исключает версию умышленного поджога.

О пожаре сообщили польское Radio Kielce и Defence24, а позже эту информацию подтвердили в WB Group и местной полиции.

Пожар быстро потушили

Возгорание произошло в помещении монтажного отдела предприятия. На момент пожара завод не работал, поэтому никто из сотрудников не пострадал.

В WB Group заявили, что все системы безопасности сработали штатно, а пожар удалось быстро локализовать и потушить. После завершения необходимых процедур предприятие планируют вернуть к работе.

В то же время полиция продолжает работать на месте. Правоохранители осматривают помещение, в том числе с помощью дрона с тепловизионной камерой, и устанавливают причины возгорания.

По словам представительницы полиции Анны Славинской, версию поджога пока не исключают.

То есть говорить о диверсии пока рано. Следствие должно лишь установить, при каких обстоятельствах возник пожар.

Что производят на заводе WB Group

Предприятие в Скаржиско-Каменной работает с октября 2022 года. Там производят композитные конструкции и системы управления для беспилотных летательных аппаратов.

Речь идет о производстве польской WB Group, которая является одним из крупнейших оборонных технологических концернов страны. Компания известна прежде всего своими беспилотниками FlyEye и барражирующими боеприпасами Warmate.

Украина уже давно использует польские FlyEye. "Милитари 24" ранее рассказывал о развертывании WB Group производства этих беспилотников в Украине. В начале 2025 года компания запустила полноценное производство дронов на одном из своих украинских предприятий.

Сам FlyEye украинские военные используют еще с 2015 года. Дрон предназначен для разведки и может находиться в воздухе до двух-трех часов, в зависимости от условий.

WB Group активно расширяет сотрудничество с Украиной

Пожар произошел на фоне масштабного расширения сотрудничества WB Group с Украиной и другими европейскими производителями вооружений.

В июле 2026 года польская компания стала одним из основателей EU-Ukraine Drone Alliance. В новое объединение вошли 18 производителей, по девять компаний из Украины и стран Евросоюза. Цель альянса заключается в совместном развитии беспилотных технологий, обмене боевым опытом и создании европейской производственной базы.

При этом украинский опыт для WB Group имеет вполне практическое значение. Именно война в Украине показала, насколько быстро приходится адаптировать беспилотные системы к новым способам применения и противодействию российским средствам РЭБ.

Компания также развивает ударное направление. Например, "Милитари 24" писал о польском Warmate 5.0, который получил машинное зрение и возможность автономного наведения на цель.

А в 2024 году WB Group представила дальнобойный Warmate 20 с боевой частью массой 20 килограммов и заявленной дальностью в сотни километров.

Повлияет ли пожар на производство

Пока нет оснований говорить о серьезных последствиях для производства. В WB Group заявили, что пожар удалось быстро потушить, а предприятие должно возобновить работу после завершения формальностей.

Самый важный вопрос сейчас заключается не в масштабе материального ущерба, а в причине возгорания. Если следствие подтвердит случайный характер пожара, инцидент останется производственной чрезвычайной ситуацией.

Если же правоохранительные органы обнаружат признаки умышленного поджога, ситуация приобретет совершенно иной контекст. Особенно с учетом того, что предприятие работает в оборонной промышленности и производит компоненты для беспилотных систем.