Война с Ираном показала, что США могут столкнуться с трудностями при оперативном пополнении запасов высокотехнологичных боеприпасов. В частности, производство ракет Patriot в настоящее время значительно отстает от темпов их использования.

Об этом сообщает CBS News.

Что известно о дефиците в США?

США столкнулись с проблемой пополнения запасов высокотехнологичных боеприпасов после масштабной военной кампании против Ирана. В частности, производство ракет-перехватчиков Patriot в настоящее время не успевает компенсировать темпы их использования.

Lockheed Martin в настоящее время производит около 750 ракет этого типа в год, тогда как во время войны против Ирана США использовали примерно 1500 таких ракет. Стоимость одного перехватчика оценивается примерно в 4 миллиона долларов.

Аналитик Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан оценивает общую стоимость ключевых боеприпасов, которые США применили против Ирана, примерно в 25 миллиардов долларов. По его словам, нынешних запасов может хватить для продолжения войны с Ираном, однако длительный конфликт с Китаем стал бы гораздо более серьезным испытанием для американского арсенала.

Мы можем обеспечить достаточное количество боеприпасов на месяц, но перейти ко второму, третьему или четвертому месяцу – это большой вызов,

– сказал Кансиан.

В Пентагоне при этом опровергают заявления о критическом дефиците боеприпасов. Министр обороны Пит Хегсет призвал американский оборонно-промышленный комплекс наращивать производство до "военного уровня".

Lockheed Martin планирует увеличить выпуск ракет Patriot с 750 до 2000 в год за счет увеличения количества смен и автоматизации производства. Однако изготовление самой ракеты занимает около шести недель, а производство примерно 4000 компонентов для нее может длиться до двух лет.

Параллельно США пытаются нарастить производство более дешевых ракет, которые можно применять в больших количествах. По оценке Кансиана, полное восстановление американских запасов до довоенного уровня может занять от одного до пяти лет в зависимости от типа боеприпасов.

Напомним, недавно Дональд Трамп поссорился с министром обороны Питом Хэгсетом. Он вынужден отказаться от новых масштабных ударов по Ирану. Причиной тому стала нехватка боеприпасов, прежде всего дальнобойных ракет и перехватчиков для систем ПВО.