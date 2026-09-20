Россия может получить возможность управлять "Шахедами" и ракетами в Украине в режиме онлайн, – "Флэш"

Россия продолжает развертывать спутниковую систему "Рассвет", которую считают аналогом Starlink. Несмотря на проблемы с выводом части аппаратов на рабочие орбиты, не стоит недооценивать потенциальную угрозу.

Об этом рассказал советник президента Украины по технологическим вопросам Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Что известно о новой угрозе?

После полноценного развертывания группировки Россия может получить новые возможности для управления ударными беспилотниками и ракетами.

В скором времени Россия может получить возможность в режиме онлайн управлять "Шахедами" и ракетами по всей Украине через систему "Рассвет". Это станет огромной проблемой для нас. Нет, это даже не проблема, это будет небольшая катастрофа,

– заявил "Флэш".

Он подчеркнул, что Украина уже сейчас должна готовить средства радиоэлектронной борьбы против будущей спутниковой системы. Недостаточно просто разработать соответствующие технологии – ими нужно заранее прикрыть ключевые объекты инфраструктуры.

"Флэш" также призвал не повторять ситуацию с другими технологическими угрозами, когда реагирование на них начиналось уже после того, как система противника достигла значительных масштабов. В то же время эксперты отмечают, что нынешняя группировка "Рассвет" еще находится на этапе развертывания, а у части спутников возникают проблемы с выходом на рабочие орбиты.

Напомним, Россия пока не смогла успешно развернуть собственный аналог Starlink – спутниковую группировку "Рассвет", однако списывать этот проект со счетов еще рано, считает эксперт Богдан Долинце. В ходе трех запусков часть спутников не вышла на запланированные орбиты, а один аппарат уже сгорел в атмосфере.

В то же время Россия вряд ли откажется от попыток создать собственную систему спутниковой связи. Для ее полноценной работы может потребоваться не менее 200–300 спутников. Первые действительно работоспособные системы могут появиться примерно через два-три года, а на полное развертывание группировки может уйти пять-семь лет.

Эксперт сравнил эту ситуацию с созданием Россией системы ГЛОНАСС, которая стала собственной альтернативой GPS, хотя и уступает ей по ряду характеристик. России не обязательно создавать полный аналог Starlink – достаточно получить собственную спутниковую связь, которая не будет зависеть от западных технологий.