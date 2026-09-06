Россияне запустили новую схему атак: что такое "дроны-матки" и почему они опасны

В сети появились сообщения о том, что Россия якобы начала использовать "Шахеды" в качестве носителей для более мелких FPV-дронов, доставляя их ближе к большим городам для последующего запуска. В то же время достоверных подтверждений того, что такая схема уже стала реальной тактикой российских атак, пока нет.

Авиаэксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала объяснил, насколько технически реально превратить "Шахед" в так называемую "дроно-матку". Гораздо более серьезной перспективой он считает переход к управляемым роям беспилотников, где один оператор сможет ставить задачи сразу группе дронов.

"Шахед" как носитель имеет технические ограничения

Подтверждений того, что Россия уже системно использует "Шахеды" в качестве носителей для FPV-дронов, пока недостаточно. Ранее противник уже экспериментировал с дополнительным вооружением на Shahed-136, в частности устанавливал ракеты, которые якобы должны были атаковать самолеты во время перехвата, однако заметного развития эта схема не получила.

Это может быть и не совсем "мультфильм". Могли действительно взять "Шахед", установить сверху FPV-дрон, закрыть его обтекателем и на малой скорости запустить. Но технически это не очень удачная идея, так как аэродинамика сильно пострадает,

– пояснил Криволап.

Дополнительная проблема возникает из-за разницы в скорости. Обычный FPV-квадрокоптер может разгоняться примерно до 40–50 километров в час, тогда как даже значительно замедленный "Шахед" будет лететь со скоростью около 100 километров в час. Для отделения меньшего дрона и дальнейшего управления им пришлось бы создавать более сложную систему связи и сетевого оборудования.

Зачем для этого нужен большой "Шахед", если можно сразу запускать на большое расстояние более мелкие дроны с небольшой боевой частью? Здесь нужно организовывать сеть, устанавливать модемы, системы связи – все это сложно,

– подчеркнул авиаэксперт.

Гораздо более перспективным направлением Криволап считает не "дроны-матки", а переход к полноценным роям беспилотников. В такой системе один оператор будет управлять сразу группой дронов, задавая им общее задание, а отдельные функции они будут распределять между собой. По его мнению, подобные технологии могут значительно активнее появиться уже в следующем году как в Украине, так и в России.

Россияне обнаружили уязвимость в системе защиты

Нынешнее преимущество России с реактивными "Шахедами" может быть временным. За последние один–два месяца врагу удалось найти слабое место в украинской системе противодействия и использовать его, однако технологическая борьба постоянно меняется, и подобное преимущество не остается навсегда.

Сейчас я считаю, что счет идет в пользу россиян. Но это короткий отрезок – один-два месяца, когда они нашли дырочку в нашей системе,

– пояснил Криволап.

Украина параллельно разрабатывает собственные решения и адаптируется к новым угрозам. В войне беспилотников преимущество переходит от одной стороны к другой в зависимости от того, кто быстрее находит новую технологию и внедряет ее в широкий масштаб.

Стратегически мы все равно значительно сильнее – в инновационном, технологическом и идеологическом плане. Я вижу большие возможности нанести россиянам серьезный удар в ближайшее время,

– подчеркнул авиаэксперт.

Появление реактивных "Шахедов" или эксперименты с новыми схемами применения дронов не означают устойчивого технологического превосходства России. Следующий этап будет зависеть от скорости, с которой Украина сможет создавать и масштабировать собственные средства противодействия.

Криволап рассказал о будущем дронной войны: смотрите видео