И на орбите, и на Земле: российский аналог Starlink терпит крах, – СМИ

Попытка России создать собственный аналог спутниковой системы Starlink под названием "Рассвет" столкнулась с авариями на орбите и отсутствием наземного оборудования. Технические неисправности аппаратов и удары украинских дронов по военной инфраструктуре грозят полностью сорвать планы Кремля.

Об этом сообщает издание "Радио Свобода".

Как российский спутник терпит крах?

Российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440" до сих пор не смогла вывести на запланированную высоту 800 километров ни один из серийных аппаратов третьего поколения. Вместо этого один из спутников сгорел в плотных слоях атмосферы, а остальные остаются на значительно более низких орбитах из-за технических сбоев двигателей.

Потеря доступа к Starlink в начале года существенно ослабила боеспособность российских войск на передовой. Традиционные военные системы связи рассчитаны преимущественно на передачу голоса и не способны обеспечить постоянную трансляцию больших объемов данных и видеопотоков с беспилотников в режиме реального времени.

Именно поэтому Starlink и аналогичные системы фактически незаменимы для военных,

– отмечает аналитик организации Oryx Якуб Яновский.

Технические сбои и дефицит наземных терминалов

Эксперт по космическим технологиям Анатолий Зак оценил уровень сбоев во время последних запусков как очень болезненный и близкий к неприемлемому. Спутники выходят на орбиту хаотично, поэтому развертывание запланированной группировки из 292 аппаратов к концу 2027 года остается малореалистичным сценарием.

Помимо проблем в космосе, ключевым препятствием для России является отсутствие массового производства наземных терминалов. Дорогие антенны с фазированными решетками требуют иностранной компонентной базы, а сами терминалы получаются слишком громоздкими и тяжелыми для установки на беспилотники.

Наземные удары УГО по космической инфраструктуре

Полноценная функциональность спутниковой сети также полностью зависит от наземных центров управления и производственных мощностей. Силы обороны Украины уже неоднократно наносили удары по российскому центру спутниковой связи в Дубне, космодрому Плесецк и предприятию "Прогресс", которое производит ракеты "Союз".

Уничтожение объектов, где собирают сами спутники, также технически возможно,

– добавляет аналитик организации Oryx.

Напомним, советник президента Украины по технологическим вопросам Сергей "Флэш" Бескрестнов предупреждал, что в случае развертывания системы "Рассвет" враг может получить возможность онлайн-управления ракетами и дронами. По оценкам экспертов, России понадобится как минимум от трех до семи лет для создания минимально работоспособной системы спутниковой связи.