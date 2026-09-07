"Рассвет" должен превратиться в "закат": разведка о российском аналоге Starlink

Начальник Главного управления разведки Минобороны Олег Иващенко рассказал о российской системе спутниковой связи "Рассвет". Кремль надеется, что эта система поможет оккупантам заменить Starlink.

Москва запустила уже 32 спутника. Об этом глава Иващенко рассказал в интервью "Укринформ".

Что сказали в ГУР?

Начальник ГУР ответил на вопрос журналистов о том, насколько реальной технологической проблемой это может стать для Украины. Он ответил, что на данный момент российских спутников недостаточно для эффективной работы.

Иващенко подчеркнул, что Россия запустила 32 спутника. В то же время Илон Маск запустил на орбиту более 12 тысяч аппаратов Starlink. Также американский предприниматель ежемесячно добавляет ещё примерно по 200.

В ГУР знают, что сегодня россияне пытаются выводить спутники на орбиту. Но пока их эффективность остаётся низкой.

Российский "рассвет" должен превратиться в "закат",

– подчеркнул Иващенко.

Также глава разведки рассказал, что Москва рассматривает возможность эскалации противостояния со странами восточного фланга НАТО. По его информации, страна-агрессор готовит диверсии против Альянса.