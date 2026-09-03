"Морской Шахед под водой": Дания создала для Украины недорогой подводный дрон Shadowfin

О новой разработке 3 сентября сообщил Defense Express со ссылкой на демонстрацию Shadowfin в ходе DALO Industry Days 2026 и материалы Naval News. По данным издания, компания разработала аппарат с учетом потребностей Украины, а после завершения испытаний в Дании планирует передать первый образец украинской стороне для дальнейших испытаний.

Shadowfin создали как максимально дешевый подводный дрон

Главная особенность Shadowfin заключается не столько в его размерах или внешнем виде, сколько в подходе к созданию. Søens Tech стремится сделать подводный аппарат значительно более доступным, чем большинство современных беспилотных морских и подводных систем.

Заявленная длина Shadowfin составляет около 7 метров, диаметр корпуса – примерно 50 сантиметров, а общая масса – около 1,5 тонны. В конструкции используется стандартная стеклопластиковая труба, что помогает снизить производственные затраты.

Именно стремление максимально упростить конструкцию, не превращая аппарат в сложную и дорогую подводную платформу, и является одним из ключей к его концепции.

По оценке производителя, стоимость Shadowfin может составить около 50 тысяч евро. Для подводного беспилотника это чрезвычайно низкая сумма, особенно если сравнивать ее с ценами на гораздо более сложные автономные морские системы.

Поэтому датская компания фактически предлагает иную логику применения. Не создавать один чрезвычайно дорогой аппарат с максимальным набором функций, а создать доступную платформу, которую можно производить в значительно больших количествах.

У Shadowfin необычная мачта

Несмотря на простой корпус, аппарат имеет довольно интересную конструкцию.

В верхней части Shadowfin расположена мачта, которая во время движения под водой частично выступает над поверхностью. На ней можно размещать GPS-антенну, камеры и другие датчики. Так можно поддерживать связь и получать навигационную или иную информацию, не выводя весь аппарат на поверхность.

По данным источника, конструкция также предусматривает возможность установки шноркеля для дизельной силовой установки. В случае использования такой конфигурации разработчики ожидают увеличения дальности действия аппарата.

В то же время компания пока не раскрывает всех деталей относительно силовой установки, автономности и реальных возможностей Shadowfin. Поэтому озвученные характеристики следует воспринимать именно как заявленные производителем параметры, а не как независимо подтвержденные результаты эксплуатации.

Для Украины это, прежде всего, еще один беспилотный морской инструмент

Разработка Shadowfin происходит на фоне того, что Украина уже превратила Черное море в один из главных полигонов для беспилотных морских технологий.

Украинские надводные морские дроны продемонстрировали, что относительно компактные беспилотные системы могут существенно изменять характер боевых действий на море. Теперь европейские производители все внимательнее присматриваются и к подводному сегменту.

"Милитари 24" ранее рассказывал о крупнейшем в семействе MAGURA морском дроне UFORCE MV11, который создавался уже как значительно более крупная платформа для выполнения широкого спектра задач. Shadowfin имеет совершенно иную философию, поскольку здесь ставка сделана прежде всего на простоту и низкую стоимость.

Это хорошо вписывается в общую тенденцию украинского военного производства, когда вместо единичных дорогостоящих систем все чаще ищут технологии, которые можно быстро масштабировать.

Подводный формат предлагает иную модель выживания

В отличие от надводного морского дрона, подводная платформа имеет очевидное преимущество в том, что значительную часть времени остается скрытой под поверхностью.

Именно поэтому Shadowfin потенциально сложнее обнаружить визуальными средствами, хотя это не означает автоматической неуязвимости. Подводная среда сама по себе создает целый набор технических проблем, от навигации и связи до обнаружения другими датчиками. Но над поверхностью у Shadowfin остается небольшая мачта именно для этих целей.

Эта архитектура принципиально отличается от традиционных надводных беспилотников и открывает отдельное направление развития морских роботизированных систем.

Датчане прямо ориентировали разработку на Украину

Søens Tech создавала аппарат не только как коммерческую подводную платформу, но и с учетом украинских потребностей. После завершения испытаний в Дании первый аппарат должны передать Украине, где он пройдет уже реальные боевые испытания.

Это означает, что разработчики рассчитывают получить от украинских военных практический опыт, который в будущем может повлиять на дальнейшее совершенствование системы.

Подобная модель сотрудничества уже стала привычной для украинской оборонной отрасли. Западные производители все чаще создают новые системы с учетом уроков российско-украинской войны, а Украина, в свою очередь, получает доступ к технологиям еще до того, как они становятся массовыми в западных армиях.

Например, "Милитари 24" писал о том, как Украина и Финляндия запускают совместное производство беспилотников, а также об активном привлечении европейских компаний к украинскому технологическому сектору.

Shadowfin показывает, в каком направлении развивается морская война

Еще несколько лет назад морские беспилотники в основном воспринимались как экспериментальная технология. Украина изменила это представление, создав целую экосистему беспилотных систем на море.

Теперь следующим этапом становится подводное пространство. Особенно интересно именно сочетание низкой цены, небольших размеров и потенциальной серийности Shadowfin. Системы такого типа не обязательно должны обладать характеристиками больших автономных подводных аппаратов, чтобы быть полезными для военных.

Их главное преимущество может заключаться совсем в другом – в возможности создать достаточно большой объем относительно простых платформ.

Это тот же принцип, который уже работает в украинском воздушном пространстве. "Милитари 24" рассказывал, как украинские дроны-перехватчики постепенно становятся отдельным классом вооружения, где одним из ключевых критериев также является соотношение стоимости системы и ее потенциальной цели.

Первый украинский Shadowfin еще впереди

Пока не стоит говорить о Shadowfin как о готовом украинском оружии, ведь система проходит испытания в Дании, а передача первого образца Украине еще предстоит. Не подтверждено и то, какие именно характеристики аппарат продемонстрирует в реальных условиях.

Однако само появление такой разработки является показательным. Европейская оборонная промышленность все больше ориентируется на опыт войны в Украине, а украинский опыт беспилотной войны выходит далеко за пределы воздушных дронов.

Shadowfin в этом смысле представляет собой интересный эксперимент: подводная платформа, которую пытаются сделать настолько простой и доступной, чтобы она могла стать массовым инструментом.

И если испытания подтвердят заявленные возможности, Украина получит еще одно перспективное направление морской роботизации, которое может дополнить уже известные надводные системы и расширить присутствие беспилотных технологий в Черном море.