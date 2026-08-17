Вооружение даже для НАТО: как выглядит сотрудничество Украины с Альянсом в области обмена технологиями

Brave1 активно сотрудничает с европейскими компаниями, странами и организациями и начала запускать совместные грантовые программы. То есть теперь Brave1 может выделять гранты не только украинским, но и иностранным компаниям. Например, существует программа Brave NATO, в рамках которой подаются совместные заявки украинского производителя и производителя из стран Альянса.

Об этом 24 Каналу рассказал операционный директор Brave1 Ирина Заболотня, отметив, что именно Украина уже помогает НАТО создавать условия для инноваций в странах альянса.

Сотрудничество Украины с НАТО в области обмена технологиями

Операционный директор Brave1 подчеркнула, что ей и команде интересно привлекать "все яркие умы", которые могут решать вопросы и проблемы Украины. Потому что в каждой международной программе перечень приоритетов и продуктов, необходимых на фронте, как раз исходит со стороны Украины.

Поэтому для меня большая победа в том, что нам удалось привлечь Францию, Германию, Норвегию, Литву, страны НАТО, Европейский Союз к пониманию того, что у нас есть перечень приоритетов, которые нужны уже сегодня или в течение следующих нескольких месяцев. И они работают над тем, что нужно Украине,

– подчеркнула она.

Заболотня добавила, что абсолютно все продукты, которые получают страны НАТО, тестируются в Украине. Именно так удается проверить их качество и пригодность к использованию.

Операционный директор о сотрудничестве с НАТО: смотрите видео