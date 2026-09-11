Украина и Канада запускают совместное производство дронов, боеприпасов и противодроновых систем

Украина и Канада заключили долгосрочное партнерство по совместному производству беспилотных систем, противодроновых технологий и управляемых боеприпасов. Двусторонний проект объединит боевой опыт украинской компании MilTech с канадской промышленностью и разработками в сфере искусственного интеллекта.

Об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Калгари заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

Что известно о сотрудничестве Украины и Канады?

По словам главы канадского правительства, инициатива объединит боевой опыт украинских военных с канадскими технологиями искусственного интеллекта, программным обеспечением и промышленной базой.

В рамках этого партнерства канадская компания General Dynamics Mission Systems Canada и украинский производитель энергетических систем GreenTech уже заключили соглашение о сотрудничестве.

В результате канадская промышленность будет перенимать знания у разработчиков, обладающих самым большим в мире боевым опытом,

– отметил Марк Карни.

Совместное производство и поставка техники для ВСУ

Производство техники будет осуществляться в рамках новой цифровой платформы Defence Drone Initiative Marketplace. Оттава будет заказывать большие объемы производства, причем 30% всей произведенной оборонной продукции будет передаваться непосредственно украинским силам обороны.

Приоритетными направлениями сотрудничества являются создание беспилотников-перехватчиков, разведывательных и ударных БПЛА, наземных роботизированных комплексов, а также средств радиоэлектронной борьбы.

Не хватает не только технологий, но и денег, чтобы производить тысячи дронов для уничтожения врага. Именно поэтому мы делимся нашими знаниями, но говорим о совместном производстве и новых линиях в других странах,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Помощь ПВО и зимний пакет поддержки

Как ранее сообщалось на нашем сайте, Оттава также приняла решение выделить 350 миллионов канадских долларов на закупку ракет-перехватчиков для украинской противовоздушной обороны.

Кроме того, канадская сторона предоставит финансовую поддержку и кредитные гарантии для закупки природного газа и подготовки украинской энергетической инфраструктуры к зимнему периоду.