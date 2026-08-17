Украинские УАБы запускаются в серийное производство: ВСУ уже закупают "Выравниватель"

Украинская управляемая авиабомба "Выравниватель" завершила испытания и перешла от экспериментального применения к закупкам для Воздушных сил. Параллельно украинские компании работают еще примерно над десятью образцами высокоточного авиационного вооружения, которое должно сократить преимущество России в применении УАБ.

О закупке "Выравнивателя" рассказал "Укринформу" начальник отдела Центрального управления инновационной деятельности Вооруженных сил Украины полковник Владислав Волошин. По его словам, разработка прошла все необходимые испытания, а украинская авиация выполнила сотни вылетов для проверки новых комплектов авиационного вооружения.

"Выравниватель" – уже не эксперимент

О первой украинской управляемой авиабомбе стало известно в мае 2026 года. Тогда сообщалось о завершении основного цикла испытаний и передаче Воздушным силам первой экспериментальной партии.

"Милитари 24" подробно рассказывал, как создавали первую украинскую УАБ и что было известно о ее характеристиках. Разработка длилась около 17 месяцев, а масса боевой части составляет 250 килограммов.

Теперь статус проекта изменился. Речь идет уже не об экспериментальной партии, а об официальных закупках для украинской авиации.

По словам Волошина, "Выравниватель" стал одним из результатов масштабной программы испытаний нового авиационного вооружения.

"Сегодня в Украине разрабатывается около десятка перспективных образцов подобного вооружения. Все отечественные разработки значительно дешевле западных аналогов, и это позволит быстро наращивать масштабы производства", – отметил полковник.

В три раза дешевле JDAM-ER

"Выравниватель" разработала украинская компания DG Industry, участник оборонного кластера Brave1. По данным разработчиков, стоимость украинской системы примерно втрое ниже, чем у американских JDAM-ER.

Заявленная дальность зависит от параметров полета самолета-носителя и составляет от 10 до 130 километров.

Именно здесь важно отличать максимальную заявленную дальность от типовой боевой. Чем выше и быстрее летит самолет в момент отделения планирующей бомбы, тем больше энергии она получает для дальнейшего полета.

А украинские самолеты действуют в зоне постоянной угрозы со стороны российских истребителей и дальнобойных систем ПВО. Поэтому максимальные характеристики планирующих боеприпасов доступны не в каждой боевой ситуации.

"Выравниватель" уже применяли на фронте

Переход к закупкам не стал первым шагом после полигонных испытаний.

Еще в июне разработчики сообщили о серийном производстве и боевом применении нового оружия. "Милитари 24" писал, что "Выравниватель" уже прошел боевую проверку на фронте.

В конце июня также появились кадры применения украинских управляемых бомб с МиГ-29.

Таким образом, за несколько месяцев проект прошел сразу несколько этапов: от завершения разработки и экспериментальной партии до боевого применения и полноценных закупок.

Для украинского вооружения это особенно важно из-за необходимости быстро увеличивать количество доступных авиационных боеприпасов.

Зачем Украине собственные УАБ

Украинская авиация уже применяет западные высокоточные авиационные боеприпасы, в частности JDAM и французские AASM Hammer. Однако объем таких поставок зависит от партнеров, а стоимость западных систем ограничивает возможность массового применения.

Собственное производство должно уменьшить эту зависимость.

Задача заключается не только в создании одного аналога западного боеприпаса. Слова Волошина о примерно десяти проектах свидетельствуют о том, что в Украине формируется целая линейка управляемого авиационного вооружения.

Ее появление особенно важно на фоне того, как быстро Россия совершенствует свои планирующие бомбы.

"Милитари 24" недавно рассказывал о новой российской УМПБ-5, созданной на базе ФАБ-250. Россия также экспериментирует с реактивными версиями авиабомб, пытаясь увеличить дальность их применения.

От единичной разработки к отдельному классу оружия

Еще в 2024 году украинские Воздушные силы только готовились к испытаниям отечественных планирующих авиабомб. В 2025 году продолжались бросковые испытания отдельных разработок.

В 2026 году ситуация уже иная. Первая известная УАБ получила собственное название, прошла боевое применение и перешла к закупкам, а параллельно разрабатывается еще примерно десять проектов.

Поэтому главная новость вокруг "Выравнивателя" заключается не только в появлении еще одного украинского боеприпаса. Украина постепенно создает собственный сегмент серийного высокоточного авиационного вооружения, где ключевым преимуществом должна стать возможность производить его внутри страны и значительно дешевле, чем импортные аналоги.