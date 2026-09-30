Быстрее болидов: украинский перехватчик сбил "Герань-5" на рекордной скорости, – BI

Борьба за перехват новейших российских беспилотников "Герань" ведется на скоростях, превышающих скорость болидов "Формулы-1" или скоростных поездов. Соответствующий отчет в понедельник, 25 сентября, обнародовал благотворительный фонд Сергея Притулы.

Об этом пишет Business Insider.

Что известно об украинских перехватчиках

Фонд опубликовал тепловизионную запись с дрона, приближающегося к другому беспилотному аппарату над облаками.

Очертания цели очень напоминают "Герань-5" – российский дрон-камикадзе, который по внешнему виду и характеристикам имеет много общего с крылатыми ракетами.

Камера сокращает дистанцию до БПЛА и почти догоняет его, прежде чем запись обрывается, что означает успешный или почти успешный перехват.

Дрон был уничтожен во время полета со скоростью 425 километров в час на высоте более 3 километров,

– сообщили в фонде.

С такой скоростью можно преодолеть футбольное поле менее чем за секунду.

Справочно. По данным украинской разведки, "Герань-5" способна развивать скорость до 600,3 километра в час, что делает ее самой быстрой среди российских дронов-камикадзе.

Перехват российского БПЛА: смотрите видео

В фонде отметили, что видео было снято экипажем 1020-го зенитного ракетно-артиллерийского полка ВСУ, базирующегося в Полтавской области.

Подразделение применило новый дрон-перехватчик, разработанный специально для борьбы с беспилотниками, оснащенными реактивными двигателями.

Зафиксированный перехват произошел на скорости 424,7 километра в час. Этот показатель является новым боевым достижением для украинских дронов-перехватчиков.

Для сравнения: максимальная скорость, когда-либо зафиксированная болидом "Формулы-1", составляла 397,4 километра в час.

Скорость, зафиксированная во время этого перехвата, превышала даже скорость всемирно известного японского скоростного поезда "Синкансэн", который разгоняется примерно до 320 километров в час.

О достижении подобных показателей скорости украинские чиновники сообщали еще в конце 2025 года, хотя тогда речь шла не о боевых условиях.

В декабре 2025 года тогдашний министр обороны Михаил Федоров заявил, что благодаря специальному двигателю дрон-перехватчик развил скорость 400 километров в час.