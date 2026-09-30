Быстрее болидов: украинский перехватчик сбил "Герань-5" на рекордной скорости, – BI
Борьба за перехват новейших российских беспилотников "Герань" ведется на скоростях, превышающих скорость болидов "Формулы-1" или скоростных поездов. Соответствующий отчет в понедельник, 25 сентября, обнародовал благотворительный фонд Сергея Притулы.
Об этом пишет Business Insider.
Что известно об украинских перехватчиках
Фонд опубликовал тепловизионную запись с дрона, приближающегося к другому беспилотному аппарату над облаками.
Очертания цели очень напоминают "Герань-5" – российский дрон-камикадзе, который по внешнему виду и характеристикам имеет много общего с крылатыми ракетами.
Камера сокращает дистанцию до БПЛА и почти догоняет его, прежде чем запись обрывается, что означает успешный или почти успешный перехват.
Дрон был уничтожен во время полета со скоростью 425 километров в час на высоте более 3 километров,
– сообщили в фонде.
С такой скоростью можно преодолеть футбольное поле менее чем за секунду.
Справочно. По данным украинской разведки, "Герань-5" способна развивать скорость до 600,3 километра в час, что делает ее самой быстрой среди российских дронов-камикадзе.
Перехват российского БПЛА: смотрите видео
В фонде отметили, что видео было снято экипажем 1020-го зенитного ракетно-артиллерийского полка ВСУ, базирующегося в Полтавской области.
Подразделение применило новый дрон-перехватчик, разработанный специально для борьбы с беспилотниками, оснащенными реактивными двигателями.
Зафиксированный перехват произошел на скорости 424,7 километра в час. Этот показатель является новым боевым достижением для украинских дронов-перехватчиков.
Для сравнения: максимальная скорость, когда-либо зафиксированная болидом "Формулы-1", составляла 397,4 километра в час.
Скорость, зафиксированная во время этого перехвата, превышала даже скорость всемирно известного японского скоростного поезда "Синкансэн", который разгоняется примерно до 320 километров в час.
О достижении подобных показателей скорости украинские чиновники сообщали еще в конце 2025 года, хотя тогда речь шла не о боевых условиях.
В декабре 2025 года тогдашний министр обороны Михаил Федоров заявил, что благодаря специальному двигателю дрон-перехватчик развил скорость 400 километров в час.