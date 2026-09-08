Ракеты для "Патриот" и боеприпасы на 100 миллионов фунтов: Великобритания выделяет Украине пакет ПВО

Великобритания объявила о выделении нового большого крайне важного пакета военной помощи для защиты украинского неба перед началом зимнего периода. В число новых поставок войдут противовоздушные перехватчики, средства радиоэлектронной борьбы и тяжелые боеприпасы.

Что известно о новом пакете военной помощи от Лондона

Правительство Великобритании выделит 100 миллионов фунтов стерлингов (около 116 миллионов евро) на закупку оборонного вооружения для Сил обороны Украины. Как сообщает издание "Зеркало недели", ключевым элементом пакета станут ракеты-перехватчики для зенитно-ракетных комплексов Patriot, крупнокалиберные артиллерийские боеприпасы и беспилотники.

Все средства будут передаваться через специализированный механизм PURL. Поставки планируется завершить до наступления холодов, чтобы минимизировать риски для гражданской и энергетической инфраструктуры от российских комбинированных атак.

Решение о выделении дополнительного финансирования было принято по итогам визитов в Киев премьер-министра Великобритании Энди Бернема и министра обороны Веса Стритинга. В ходе переговоров украинская сторона подчеркнула острую необходимость в усилении противобаллистической защиты.

"Мы убедились, насколько важно обеспечить Украине поддержку в течение зимы, когда противник будет пытаться использовать холод как оружие и проводить атаки на энергообъекты",

– Уэс Стритинг, глава министерства обороны Великобритании.

Военно-техническая суть и острая необходимость в перехватчиках

Внедрение новых ракет в системы ЗРК Patriot является стратегически важным шагом на фоне активизации применения вражеской стороной баллистических ракет типов "Искандер-М" и Х-47М2 "Кинжал".

Украина ранее сформировала запрос на получение не менее 300 перехватчиков этого типа. Получение даже 5–10% от имеющихся запасов США позволило бы существенно нивелировать угрозу массированных баллистических ударов по ключевым узлам энергосистемы.

Контекст: как Европа и партнеры устраняют дефицит ПВО

Британская инициатива дополняет общеевропейские усилия по подготовке Украины к зимнему сезону. Напомним, Еврокомиссия одобрила закупку ракет для Patriot за счет 90-миллиардного кредита, выделив более 2 миллиардов евро на приобретение около 320 ракет PAC-3 MSE американского производства.

Кроме того, дополнительные средства перехвата пообещала передать Германия. В совокупности такие источники поставок позволят сформировать эшелонированную систему противовоздушной обороны и повысить плотность огня украинских подразделений на наиболее уязвимых направлениях.