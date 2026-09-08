Франция готовит передачу Украине систем SAMP/T и ракет Aster

Франция совместно с Италией продолжает подготовку к передаче Украине системы ПВО SAMP/T и ракет Aster. В то же время страны, располагающие комплексами Patriot, рассматривают несколько вариантов их скорейшей поставки в преддверии зимы.

Об этом источники в Елисейском дворце сообщили "Укринформу", комментируя потребности Украины в системах противовоздушной обороны.

Что известно о передаче Patriot?

В Елисейском дворце отметили, что вопрос о дополнительных поставках Patriot в Украину в настоящее время обсуждается.

Страны, которые производят или уже приобрели системы Patriot, рассматривают несколько вариантов,

– отметили в Елисейском дворце.

По данным источников, президент Украины Владимир Зеленский особенно настаивает на усилении противовоздушной обороны. Это связано с изменениями в тактике российской армии и применением ею новых видов вооружения. В то же время во Франции подчеркнули, что Украине нужны не только "Пэтриот", но и другие средства ПВО.

Эту потребность могут удовлетворить поставки Patriot, а также других систем. Как вам известно, мы уже объявили, что в координации с Италией передадим не только системы SAMP/T, которые находятся в нашем распоряжении, но и ракеты Aster. Они эффективно усилят защиту украинских городов,

– заявили источники.

На вопрос о конкретных сроках передачи SAMP/T и ракет Aster в Елисейском дворце ответили кратко: "Работа продолжается".

В Париже также заявили, что осознают сложность предстоящей зимы для Украины из-за российских ударов по гражданской инфраструктуре.

"В то же время украинцы держатся, и нет сценария, при котором россиянам удалось бы прорвать линию фронта. Их удары по городам наносят большой ущерб и драматически сказываются на гражданском населении, однако на поле боя россияне не совершают прорыва", – констатировали источники.

В таких условиях партнеры Украины должны одновременно продолжать военную и финансовую поддержку Киева, а также усиливать давление на Россию.

Напомним, Владимир Зеленский также заявлял, что Кремль может совместить зимнее наступление с масштабными ударами по украинской энергетической инфраструктуре. В России считают, что ухудшение ситуации зимой может заставить Киев стать более уступчивым.

В то же время президент подчеркнул, что Украина уже пошла на все возможные компромиссы, а дальнейший дипломатический процесс должен предусматривать гарантии безопасности и экономическую поддержку.