Демонстрационный запуск на Камчатку: Россия провела испытания межконтинентальной ракеты

Страна-агрессор вновь прибегает к ядерному шантажу и проводит военные учения с применением тяжелого вооружения. В ходе очередных маневров вражеские подразделения отработали запуск стратегического оружия на максимальную дальность.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Что известно об испытаниях, проведенных Россией?

28 августа с космодрома Плесецк был осуществлен учебно-боевой запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Российские военные отработали передислокацию стартовой батареи в отдаленный район и заявили о полном выполнении поставленных задач. По утверждению командования оккупантов, учебные боевые блоки успешно достигли целей на полигоне Кура на Камчатке.

Основными целями запуска оккупанты называют подтверждение тактико-технических и летных характеристик ракетного комплекса. Для создания пропагандистской картинки российские ресурсы обнародовали видеозапись запуска с разных ракурсов, которая многократно повторяется в кадрах.

Россияне похвастались, что успешно запустили МБР: смотрите видео

Стоит отметить, что эти испытания проходят на фоне систематических баллистических атак врага. В частности, Россия уже трижды применяла против Украины баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в макетном исполнении без боезаряда. Впервые удар этим оружием был нанесен по Днепру 21 ноября 2024 года, а 8 января 2026 года враг повредил объект инфраструктуры во Львовской области. Впоследствии, 24 мая 2026 года, захватчики выпустили две такие ракеты в направлении Киевской области и временно оккупированной территории Донецкой области.

Разработка "Орешник" имеет разделительную боевую часть и способна нести ядерный заряд на расстояние свыше 5 000 километров. Несмотря на заявления Кремля о якобы невозможности перехвата этого оружия, международные военные эксперты подвергают такие утверждения серьезному сомнению.

Напомним, ранее Россия провела ракетные учения у Южных Курильских островов, осуществив пуски с подводной лодки, ракетного крейсера и берегового комплекса "Бастион". В Японии резко отреагировали на маневры, заявил, что наращивание российского военного присутствия на спорных островах является неприемлемым.