Антидронова система для "Сайгак-1": модуль бачить цілі та автоматично відкриває вогонь

"Українська бронетехніка" розробляє автоматичний антидроновий модуль для нового бронеавтомобіля "Сайгак-1", який має самостійно виявляти безпілотники та відкривати по них вогонь. Прототип системи вперше показали на міжнародній оборонній виставці MSPO-2026 у Польщі.

Про це повідомила "Оборонка", поспілкувавшись із директором компанії Владиславом Бельбасом. За його словами, систему створюють спільно з українською компанією UNIT, а одним із головних завдань зараз є навчити її відрізняти ворожі дрони від своїх.

Модуль має бачити дрони самостійно

Концепція системи доволі проста на словах, але технологічно значно складніша: бронеавтомобіль отримує власний засіб спостереження за повітряним простором, який може самостійно виявляти потенційну загрозу та реагувати на неї без постійного ручного наведення оператором.

Прототип використовує оптичний канал і три детектори з камерами, кожна з яких має сектор огляду приблизно 120 градусів. Разом вони мають забезпечувати круговий контроль простору навколо машини. Система також має денний і нічний канали спостереження.

За заявою виробника, цілі виявляються на відстані до 150 метрів, після чого модуль може автоматично застосовувати штатну автоматичну зброю з антидроновими боєприпасами.

Це принципово інший підхід до захисту бронетехніки, ніж просто встановлення на машину додаткового кулемета або ручного засобу протидії дронам. Система має сама стежити за небезпечною зоною та скорочувати час між виявленням безпілотника і реакцією на нього.

Модуль може працювати навіть по цілях знизу

Однією з особливостей прототипу є можливість наведення зброї у досить широкому вертикальному секторі. За словами Владислава Бельбаса, платформа здатна повертатися на 180 градусів приблизно за півтори секунди, а кут наведення дозволяє працювати навіть по цілях, які наближаються з нижньої напівсфери.

Для бронеавтомобіля це має окреме значення, оскільки загроза може виникнути не лише в горизонтальній площині. Низьколітаючий безпілотник може наближатися до машини з різних напрямків, а оператору в такій ситуації потрібно одночасно контролювати обстановку, вести машину та реагувати на інші загрози.

Саме автоматизація повинна зменшити навантаження на екіпаж. Водночас заявлені можливості системи наразі є характеристиками прототипу, який ще проходить випробування.

Головна проблема – не збити свій дрон

Зараз розробники працюють над алгоритмами розпізнавання цілей. І це, мабуть, одна з найскладніших частин усього проєкту, адже автоматична система повинна не просто побачити безпілотник, а правильно визначити, чи становить він загрозу.

Владислав Бельбас прямо зазначає, що інженери намагаються налаштувати алгоритми так, щоб уникнути так званого friendly fire, тобто випадкового ураження власного безпілотника.

Для сучасного поля бою це критично важливо, оскільки над однією позицією одночасно можуть перебувати десятки українських та ворожих безпілотників, а автоматична система повинна працювати в умовах постійної зміни повітряної обстановки.

Розвиток таких технологій відбувається паралельно з появою нових класів дронів. Мілітарі 24 раніше розповідав про українські дрони-перехоплювачі, які створюють спеціально для боротьби з повітряними цілями, а також про системи, де штучний інтелект уже використовується для автоматизації роботи безпілотників.

Це лише один із варіантів захисту "Сайгак-1"

В Українській бронетехніці наголошують, що показаний у Польщі комплекс є лише одним із варіантів антидронового захисту, які зараз випробовують для бронеавтомобілів.

Компанія також тестує інші рішення, серед яких системи з антидроновими рушницями, комплекс активного захисту та автоматичний механізм відстрілу спеціальних сіток. Тобто виробник намагається не обмежуватися одним способом протидії БПЛА, а перевіряє одразу кілька технологічних підходів.

Причина такого пошуку цілком зрозуміла.

За словами Бельбаса, для виробника бронеавтомобілів розвиток засобів протидії безпілотникам став стратегічно важливим напрямком, оскільки дрони перетворилися на одну з основних загроз для бронетехніки.

Ця проблема стосується не лише українських машин. Армії різних країн зараз шукають рішення, здатні захищати бронетехніку від малих безпілотників, причому дедалі більше уваги приділяють саме автоматизованим системам. Мілітарі 24 писав про британський Rapid Ranger із лазерним наведенням, який використовують для боротьби з "Шахедами".

"Сайгак-1" створювали не лише для війни

Сам бронеавтомобіль "Сайгак-1" Українська бронетехніка представила на MSPO-2026 разом із новою системою захисту. Машину адаптували для експлуатації на різних типах місцевості та в різних погодних умовах.

При цьому виробник позиціонує її не виключно як військову платформу. "Сайгак-1" може використовуватися і під час ліквідації наслідків стихійних лих, техногенних аварій та інших надзвичайних ситуацій.

Броньований корпус машини має заявлений балістичний захист рівня ПЗСА 3, який, за даними виробника, забезпечує захист від звичайних патронів калібру 5,45×39 та 7,62×39. Протимінний захист заявлений на рівні 1 за STANAG 4569, що відповідає захисту від певних протипіхотних мін та уламків.

Розвиток антидронового модуля показує, що для сучасної бронемашини захист уже не обмежується товщиною броні. Навіть машина з достатнім балістичним і протимінним захистом залишається вразливою до безпілотників, тому виробники змушені створювати додатковий технологічний шар оборони.

Бронеавтомобіль "Сайгак-1" з новою системою захисту. Фото Обронка

У випадку "Сайгак-1" таким шаром може стати автоматична система, яка сама контролюватиме небо навколо машини та реагуватиме на виявлені загрози. Якщо розробникам вдасться надійно вирішити проблему розпізнавання своїх і ворожих БПЛА, такий модуль потенційно може стати одним із найбільш цікавих елементів захисту нової української бронемашини.