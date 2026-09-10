Об этом сообщило издание "Оборонка" после беседы с директором компании Владиславом Бельбасом. По его словам, систему разрабатывают совместно с украинской компанией UNIT, а одной из главных задач сейчас является обучение системы различать вражеские дроны от своих.

Модуль должен самостоятельно обнаруживать дроны

Концепция системы довольно проста на словах, но технологически значительно сложнее: бронеавтомобиль получает собственное средство наблюдения за воздушным пространством, которое может самостоятельно обнаруживать потенциальную угрозу и реагировать на нее без постоянного ручного наведения оператором.

Прототип использует оптический канал и три детектора с камерами, каждый из которых имеет сектор обзора примерно 120 градусов. Вместе они должны обеспечивать круговой контроль пространства вокруг машины. Система также имеет дневной и ночной каналы наблюдения.

По заявлению производителя, цели обнаруживаются на расстоянии до 150 метров, после чего модуль может автоматически применять штатное автоматическое оружие с антидроновыми боеприпасами.

Это принципиально иной подход к защите бронетехники, чем просто установка на машину дополнительного пулемета или ручного средства противодействия дронам. Система должна самостоятельно отслеживать опасную зону и сокращать время между обнаружением беспилотника и реакцией на него.

Модуль может работать даже по целям снизу

Одной из особенностей прототипа является возможность наведения оружия в достаточно широком вертикальном секторе. По словам Владислава Бельбаса, платформа способна поворачиваться на 180 градусов примерно за полторы секунды, а угол наведения позволяет работать даже по целям, приближающимся из нижней полусферы.

Для бронеавтомобиля это имеет особое значение, поскольку угроза может возникнуть не только в горизонтальной плоскости. Низколетящий беспилотник может приближаться к машине с разных направлений, а оператору в такой ситуации нужно одновременно контролировать обстановку, управлять машиной и реагировать на другие угрозы.

Именно автоматизация должна снизить нагрузку на экипаж. В то же время заявленные возможности системы пока являются характеристиками прототипа, который еще проходит испытания.

Главная проблема – не сбить свой дрон

Сейчас разработчики работают над алгоритмами распознавания целей. И это, пожалуй, одна из самых сложных частей всего проекта, ведь автоматическая система должна не просто увидеть беспилотник, а правильно определить, представляет ли он угрозу.

Владислав Бельбас прямо отмечает, что инженеры пытаются настроить алгоритмы так, чтобы избежать так называемого "friendly fire", то есть случайного поражения собственного беспилотника.

Для современного поля боя это критически важно, поскольку над одной позицией одновременно могут находиться десятки украинских и вражеских беспилотников, а автоматическая система должна работать в условиях постоянного изменения воздушной обстановки.

Развитие таких технологий происходит параллельно с появлением новых классов дронов. "Милитари 24" ранее рассказывал об украинских дронах-перехватчиках, которые создаются специально для борьбы с воздушными целями, а также о системах, где искусственный интеллект уже используется для автоматизации работы беспилотников.

Это лишь один из вариантов защиты "Сайгак-1"

В компании "Украинская бронетехника" отмечают, что продемонстрированный в Польше комплекс является лишь одним из вариантов антидроновой защиты, которые сейчас испытываются для бронеавтомобилей.

Компания также тестирует другие решения, среди которых системы с антидроновыми пушками, комплекс активной защиты и автоматический механизм отстрела специальных сетей. То есть производитель старается не ограничиваться одним способом противодействия БПЛА, а проверяет сразу несколько технологических подходов.

Причина такого поиска вполне понятна.

По словам Бельбаса, для производителя бронеавтомобилей развитие средств противодействия беспилотникам стало стратегически важным направлением, поскольку дроны превратились в одну из основных угроз для бронетехники.

Эта проблема касается не только украинских машин. Армии разных стран сейчас ищут решения, способные защитить бронетехнику от малых беспилотников, причем все больше внимания уделяют именно автоматизированным системам. "Милитари 24" писал о британской системе Rapid Ranger с лазерным наведением, которую используют для борьбы с "Шахедами".

"Сайгак-1" создавали не только для войны

Сам бронеавтомобиль "Сайгак-1" украинская бронетехника представила на MSPO-2026 вместе с новой системой защиты. Машину адаптировали для эксплуатации на различных типах местности и в различных погодных условиях.

При этом производитель позиционирует ее не исключительно как военную платформу. "Сайгак-1" может использоваться и при ликвидации последствий стихийных бедствий, техногенных аварий и других чрезвычайных ситуаций.

Бронированный корпус машины имеет заявленную баллистическую защиту уровня ПЗСА 3, которая, по данным производителя, обеспечивает защиту от обычных патронов калибра 5,45×39 и 7,62×39. Противоминная защита заявлена на уровне 1 по стандарту STANAG 4569, что соответствует защите от определенных противопехотных мин и осколков.

Развитие антидронового модуля показывает, что для современной бронемашины защита уже не ограничивается толщиной брони. Даже машина с достаточной баллистической и противоминной защитой остается уязвимой для беспилотников, поэтому производители вынуждены создавать дополнительный технологический слой защиты.

Бронеавтомобиль "Сайгак-1" с новой системой защиты. Фото "Оборонка"

В случае "Сайгак-1" таким слоем может стать автоматическая система, которая самостоятельно будет контролировать воздушное пространство вокруг машины и реагировать на обнаруженные угрозы. Если разработчикам удастся надежно решить проблему распознавания своих и вражеских БПЛА, такой модуль потенциально может стать одним из самых интересных элементов защиты новой украинской бронемашины.