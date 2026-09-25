Велика Британія першою тренуватиме штучний інтелект для дронів на українській платформі

Іноземні розробники отримають доступ до платформи для тренування моделей безпілотних систем на основі штучного інтелекту з даними з поля бою. Це дозволить спільно вдосконалювати програмне забезпечення для військових безпілотників.

Першим міжнародним партнером у цьому напрямку, який долучився, стала Велика Британія, чиї оборонні компанії приєднаються до платформи Avengers Labs. Про це повідомило Міністерство оборони України.

Як працює платформа

Вже незабаром до 12 британських підприємств зможуть тестувати свої моделі штучного інтелекту. Уся інформація зберігатиметься у захищеному середовищі без можливості завантаження за межі системи.

В пріоритеті – розробка нових моделей штучного інтелекту для роїв безпілотних систем. ШІ дозволить таким системам співпрацювати один з одним, виявляти загрози та цілі противника,

– зазначили у Міноборони.

Наразі можливостями Avengers Labs користуються понад 30 українських оборонних компаній. Завдяки цьому три новітні розробки вже успішно застосовуються безпосередньо на полі бою.

Відкриття платформи для міжнародної співпраці допоможе об'єднати унікальний бойовий досвід українських військових із технологічними потужностями союзників.

Держава продовжує активно впроваджувати новітні технології у військову сферу. Нагадаємо, Україна створює ШІ під назвою SPECTR для аналізу бойових даних та прогнозування дій противника.

Крім того, західні партнери також допомагають захищати цифрову інфраструктуру, зокрема OpenAI передає систему кіберзахисту Daybreak для українських лікарень та електростанцій.