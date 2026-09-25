Первым международным партнером в этом направлении стала Великобритания, чьи оборонные компании присоединятся к платформе Avengers Labs. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Как работает платформа

Уже в ближайшее время до 12 британских предприятий смогут тестировать свои модели искусственного интеллекта. Вся информация будет храниться в защищенной среде без возможности загрузки за пределы системы.

В приоритете – разработка новых моделей искусственного интеллекта для роев беспилотных систем. ИИ позволит таким системам взаимодействовать друг с другом, выявлять угрозы и цели противника,

– отметили в Минобороны.

В настоящее время возможностями Avengers Labs пользуются более 30 украинских оборонных компаний. Благодаря этому три новейшие разработки уже успешно применяются непосредственно на поле боя.

Открытие платформы для международного сотрудничества поможет объединить уникальный боевой опыт украинских военных с технологическими возможностями союзников.

Государство продолжает активно внедрять новейшие технологии в военную сферу. Напомним, Украина создает ИИ под названием SPECTR для анализа боевых данных и прогнозирования действий противника.

Кроме того, западные партнеры также помогают защищать цифровую инфраструктуру: в частности, OpenAI передает систему киберзащиты Daybreak для украинских больниц и электростанций.