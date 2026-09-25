Украина создает систему искусственного интеллекта SPECTR, которая будет анализировать боевые данные и прогнозировать возможные действия противника. Об этом сообщило Министерство обороны Украины, отметив, что решение уже тестируется несколькими боевыми подразделениями. В Минобороны ожидают, что система поможет военным быстрее обрабатывать информацию и автоматизирует часть рутинных процессов в штабах.

SPECTR должна работать с данными, а не заменять военных

Руководитель Defense AI Center "A1" Даниил Цьвок описывает SPECTR как своеобразную операционную систему для ведения войны. Она должна помогать военным анализировать ситуацию, находить закономерности, формировать возможные сценарии и оценивать дальнейшие шаги противника.

Идея здесь довольно практичная. На современном поле боя информации настолько много, что проблема часто заключается уже не в ее получении, а в том, чтобы успеть ее обработать. Данные поступают от беспилотников, разведки, наземных подразделений, датчиков и других систем, а командованию нужно быстро понять, что из этого действительно имеет значение.

Именно на этом этапе и должна работать система SPECTR. Система должна обрабатывать большие массивы информации, находить в них повторяющиеся сценарии и помогать военным оценивать возможные варианты развития ситуации.

При этом речь не идет о полностью автономном "командире", который самостоятельно будет принимать решения о применении оружия. По замыслу Минобороны, ИИ должен быть инструментом для военных, сокращающим время на обработку информации и помогающим работать с ней быстрее.

Почему Украине нужна собственная система

Defense AI Center "A1" Минобороны запустило в марте 2026 года при поддержке правительства Великобритании. Как рассказал 24 Каналу руководитель центра Даниил Цьвок, одним из главных направлений работы "A1" является именно анализ боевых данных, прогнозирование и моделирование боевых действий.

Это важно еще и из-за объема уникальной информации, которую Украина накопила за годы полномасштабной войны. Фактически украинские военные и оборонные компании ежедневно получают огромный массив данных о применении дронов, работе РЭБ, ПВО, артиллерии, разведки и наземных роботизированных систем.

В апрельском материале "Милитари 24" рассказывал, как Украина строит data-driven армию и обучает ИИ на реальном боевом опыте. Тогда речь шла о сотнях украинских разработок с искусственным интеллектом, системах компьютерного зрения, автономном наведении дронов и использовании алгоритмов для анализа информации с поля боя.

SPECTR выглядит следующим шагом в этом процессе, поскольку речь идет уже не об отдельном дроне или боевой платформе, а об обработке информации на уровне планирования операций.

ИИ уже помогает находить слабые места противника

Украина постепенно использует искусственный интеллект не только для управления отдельными беспилотниками. Алгоритмы уже применяются для анализа больших массивов разведывательной информации, поиска целей и планирования ударов.

Показательным примером является система "Призма", о которой "Милитари 24" писал после публикации CNN. Она использует ИИ для анализа данных о работе российской ПВО и поиска маршрутов, позволяющих украинским дронам обходить обнаруженные зоны поражения.

Другое направление связано с использованием ИИ непосредственно на беспилотниках. Алгоритмы помогают распознавать объекты, отслеживать их и продолжать выполнение задачи даже тогда, когда спутниковая навигация или канал связи работают нестабильно.

"Милитари 24" также анализировал реальные возможности и ограничения искусственного интеллекта на поле боя, в частности вопросы автономности дронов, работы в условиях РЭБ и проблем, возникающих при переносе лабораторных технологий в реальную войну.

Данные будут храниться в защищенном периметре

Отдельный вопрос для SPECTR – безопасность данных. В Минобороны подчеркивают, что система будет работать в существующих системах Сил обороны, а также на локальных устройствах, предназначенных для работы с конфиденциальной информацией.

То есть украинские военные не должны передавать боевые данные в обычные облачные сервисы для того, чтобы получить результат работы модели. Система должна работать внутри защищенного контура, что особенно важно для информации о расположении подразделений, маршрутах, целях и планах операций.

Вопрос защиты данных становится еще важнее по мере того, как ИИ переходит от отдельных экспериментальных систем к полноценной военной инфраструктуре. Ведь качество алгоритма зависит не только от самой модели, но и от того, насколько качественные, актуальные и защищенные данные она получает.

Украина постепенно переходит от ИИ для дронов к ИИ для армии

Первый этап развития украинского военного ИИ был в значительной степени связан с беспилотниками. Алгоритмы помогали дронам обнаруживать цели, ориентироваться без GPS и работать в условиях радиоэлектронной борьбы.

Теперь этот подход постепенно выходит за пределы отдельных платформ. ИИ начинают использовать для анализа всей совокупности данных, поступающих с поля боя, а следующим уровнем становится помощь в планировании операций.

Именно здесь SPECTR может стать одним из ключевых проектов "A1". Если система сможет не просто быстро обрабатывать информацию, но и находить закономерности, которые человеку сложно увидеть среди огромного потока данных, военные получат инструмент для сокращения времени между появлением новой информации и принятием решения командованием.

В то же время реальная ценность SPECTR станет понятной только после более масштабного применения в войсках. Пока система проходит тестирование, а ее способность прогнозировать действия противника еще предстоит проверить на реальных сценариях.