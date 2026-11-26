Британська армія змінює тактику використання акустичної системи AWL після її застосування в Україні. Комплекс допомагає визначати позиції ворожих гармат за звуком пострілів, а накопичений бойовий досвід уже використовують на навчаннях британських артилеристів.

Системи Acoustic Weapon Locator, або AWL, напрацювали в Україні понад 30 тисяч годин. Тепер отримані уроки впроваджує, зокрема, 5-й полк Королівської артилерії Великої Британії. Про це йдеться в матеріалі BFBS Forces News від 26 листопада.

Як AWL знаходить ворожі гармати?

Принцип роботи комплексу побудований на виявленні звуку пострілу. Рознесені на місцевості датчики фіксують звукові хвилі, а система визначає місце, звідки стріляла артилерія.

За даними Forces News, за сприятливих умов AWL може виявляти артилерійський вогонь на відстані до 25 кілометрів. Це не гарантована дальність для будь-якої ситуації: результат залежить від умов поширення звуку.

Датчики працюють пасивно. Для пошуку гармати їм не потрібно випромінювати сигнал, як це робить активний радар. Водночас така особливість не означає повної невидимості всього комплексу.

Після виявлення пострілу оператори звіряють визначене місце з картою. На командному пункті, розташованому окремо від датчиків, уточнюють координати та передають їх командуванню. Далі воно вирішує, як реагувати на виявлену ціль.

За описом видання, після виявлення гармати цей процес займає секунди. Сама AWL не завдає удару – вона надає дані, які можуть використати для вогню у відповідь.

Що британці змінюють після досвіду України?

Нові підходи відпрацьовують на полігоні Оттерберн. Військові 5-го полку шукають артилерійські позиції іншого підрозділу, який веде вогонь на протилежній частині навчальної території.

Ворент-офіцер другого класу Кевін Осборн, який відповідає за вдосконалення тактики роботи з комплексом, пояснює: підрозділ прагне швидше розгортатися та оперативніше передавати командуванню інформацію для дій.

Йдеться не лише про оновлення обладнання. Український досвід допомагає переглянути порядок роботи розрахунків і підготовку військових до великої війни.

Для навчань залучили самохідні гаубиці Archer. Британія придбала ці системи після передачі Україні AS90. Тож артилеристи одночасно освоюють нові гармати та перевіряють методи їхнього виявлення. Раніше 24 Канал розповідав, які переваги мають шведські САУ Archer.

Яке оновлення британська армія отримає на п'ять років раніше?

Наступний крок – постачання акустичних систем SONUS від Leonardo UK. За повідомленням британського Міноборони, контракт вартістю 18,3 мільйона фунтів уклали на п'ять років раніше, ніж планували.

У лютому 2026 року відомство повідомило, що системи передадуть 5-му полку Королівської артилерії протягом наступних 12 місяців. SONUS має бути на 70% легшою за попередника та розгортатися менш ніж за три хвилини.

Ці показники варто відрізняти від опису AWL у репортажі Forces News. Для показаного там обладнання журналісти наводять близько 20 хвилин розгортання силами трьох військових.

За даними видання, застосування акустичних комплексів в Україні стало одним із чинників прискорення оновлення. Британська армія використовує цей досвід, щоб скоротити час між виявленням ворожого пострілу та передачею координат тим, хто може завдати удару у відповідь.