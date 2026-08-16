Головною загрозою для України найближчим часом може стати запуск Росією власного аналога супутникової системи Starlink – "Рассвет". Це дозволить ворогу керувати безпілотниками в режимі реального часу та завдавати онлайн-ударів по всій території нашої держави.

На розробку ефективної протидії, зокрема систем радіоелектронної боротьби, українські фахівці мають лише 5 – 6 місяців. Про це розповів радник президента з технологічний питань Сергій "Флеш" в ефірі телемарафону.

Яка небезпека від російського "Рассвета"

Наразі термінали компанії SpaceX не функціонують над територією Росії через відповідні обмеження надання послуг. Проте створення росіянами власної супутникової мережі кардинально змінить ситуацію, дозволивши їм безперешкодно координувати атаки.

Для зриву ворожих планів українська сторона вже застосовує комплексний підхід. Першим кроком є посилення санкційного тиску та фізичні атаки на місця виробництва ракет-носіїв. Заховати такі масштабні підприємства під землею значно складніше, ніж заводи зі збирання самих супутників.

Головна ж ставка робиться на засоби радіоелектронної боротьби. Українські розробники вже почали створювати системи, здатні пригнічувати російські космічні апарати "Рассвет" за тим самим принципом, як ворог зараз глушить український зв'язок. Ці комплекси мають закрити не лише лінію фронту, а й тилові регіони та об'єкти критичної інфраструктури.

Стан російського супутникового угруповання

Для мінімального функціонування нової системи зв'язку країні-агресору необхідно вивести на орбіту від 200 до 300 апаратів.

Станом на зараз російське угруповання налічує близько 40 одиниць. Темпи розгортання залишаються відносно повільними: у березні було запущено 16 супутників, а кілька тижнів тому – ще 20.

Хоча Росія зберігає статус космічної держави та володіє власними ракетами-носіями, швидке масштабування мережі потребує значних потужностей.

"Вони будуть намагатися запустити 100 або 200 супутників в цьому році (2026 – 24 Канал), але я скептично до цього відношуся, тому що для цього потрібні ресурси. Це дуже бюджетний процес і технічно важкий", – констатує спікер.

Нагадаємо, що СОУ 15 серпня уразили ракетно-космічний центр "Прогрес" у Самарі. Це одне з ключових підприємств, що виробляє ракети-носії, які використовуються для виведення на орбіту російських космічних апаратів. Зокрема, "Союз-2.1б" бере участь в розгортанні "Рассвета".