Коментуючи в етері 24 Каналу атаку по РКЦ "Прогрес" в Росії, авіаційний експерт Богдан Долінце зазначив, що тих декілька десятків супутників у межах проєкту "Рассвет" достатньо тільки для проведення певних досліджень, тестів і перевірки самої технології доопрацювання.