Коментуючи в етері 24 Каналу атаку по РКЦ "Прогрес" в Росії, авіаційний експерт Богдан Долінце зазначив, що якщо говорити про проєкт "Рассвет", то сьогодні на орбіті є лише декілька десятків супутників, яких достатньо тільки для проведення певних досліджень, тестів і перевірки самої технології доопрацювання.

Про російський "Рассвет" як аналог Starlink

Для того, щоб отримати більш-менш стабільний зв'язок, росіянам, як пояснив авіаексперт, необхідно буде підняти на орбіту щонайменше 200 таких супутників. У разі відсутності будь-яких ударів з боку України й проблем безпосередньо в Росії, ворогу знадобиться щонайменше час до кінця 2027 року, можливо навіть і 2028-го, для того, щоб сформувати працююче угруповання таких супутників.

Говорячи загалом про розбудову цієї системи, лише в середині наступного року, як зауважив авіаексперт, у разі системного виведення супутників Росія фактично може отримати певні "вікна" роботи цієї системи. Але вона так само не перевищуватиме декілька годин неперервного функціонування.

Адже зараз, попри те, що наявних супутників на добу вистачає для того, щоб забезпечити до 2-х годин покриття таким інтернетом, маємо розуміти, що мовиться не про безперервні 2 години, а про декілька хвилин в кожній годині, фактично розкидані протягом доби,

– роз'яснив Долінце.

Тому в найближчі пів року, як прогнозує авіаексперт, навряд чи Росія зможе отримати такі технології. Але у разі системного запуску і розробки відповідних супутників у 2027-му, з його слів, існує можливість, що противник частково може отримати таку спроможність.

Якщо ми говоримо про декілька сотень супутників, то цього буде достатньо, аби сформувати стабільні "вікна" зв'язку. Але мається на увазі робота не протягом всієї доби, а "вікна" будуть від 3 до 6 годин. Щоб сформувати повноцінне угруповання, яке надасть ворогу стабільний цілодобовий зв'язок, знадобиться щонайменше від 450 до 600 супутників,

– уточнив Долінце.

Він також додав, що зараз найбільшим викликом залишається розбудова наземного сегмента, тобто це розробка та виробництво самих терміналів. Адже супутники без приймально-передавальних антен фактично не дозволяють використовувати цю технологію.

Про перспективи російського аналога Starlink: дивіться у відео