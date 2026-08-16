Комментируя в эфире 24 Канала атаку на РКЦ "Прогресс" в России, авиационный эксперт Богдан Долинце отметил, что если говорить о проекте "Рассвет", то сегодня на орбите находится лишь несколько десятков спутников, которых достаточно только для проведения определенных исследований, тестов и проверки самой технологии доработки.

О российском "Рассвете" как аналоге Starlink

Для того чтобы получить более-менее стабильную связь, россиянам, как пояснил авиаэксперт, необходимо будет вывести на орбиту не менее 200 таких спутников. В случае отсутствия каких-либо ударов со стороны Украины и проблем непосредственно в России, противнику понадобится как минимум время до конца 2027 года, возможно и 2028-го, для того, чтобы сформировать работающую группировку таких спутников.

Говоря в целом о развитии этой системы, только в середине следующего года, как отметил авиаэксперт, в случае системного вывода спутников Россия фактически может получить определенные "окна" работы этой системы. Но они все равно не будут превышать нескольких часов непрерывного функционирования.

Ведь сейчас, несмотря на то, что имеющихся спутников в сутки хватает для того, чтобы обеспечить до 2 часов покрытия таким интернетом, нужно понимать, что речь идет не о непрерывных 2 часах, а о нескольких минутах в каждом часе, фактически разбросанных в течение суток,

– пояснил Долинце.

Поэтому в ближайшие полгода, как прогнозирует авиаэксперт, вряд ли Россия сможет получить такие технологии. Но в случае системного запуска и разработки соответствующих спутников в 2027 году, по его словам, существует вероятность, что противник частично сможет обрести такую способность.

Если речь идет о нескольких сотнях спутников, этого будет достаточно для формирования стабильных "окон" связи. Но речь идет не о круглосуточной работе, а об "окнах" продолжительностью от 3 до 6 часов. Чтобы сформировать полноценную группировку, которая обеспечит противнику стабильную круглосуточную связь, потребуется как минимум от 450 до 600 спутников,

– уточнил Долинце.

Он также добавил, что сейчас самым большим вызовом остается развитие наземного сегмента, то есть разработка и производство самих терминалов. Ведь спутники без приемо-передающих антенн фактически не позволяют использовать эту технологию.

О перспективах российского аналога Starlink: смотрите в видео