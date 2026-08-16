Комментируя в эфире 24 Канала атаку на РКЦ "Прогресс" в России, авиационный эксперт Богдан Долинце отметил, что если говорить о проекте "Рассвет", то сегодня на орбите находится лишь несколько десятков спутников, которых достаточно только для проведения определенных исследований, тестов и проверки самой технологии доработки.
О российском "Рассвете" как аналоге Starlink
Для того чтобы получить более-менее стабильную связь, россиянам, как пояснил авиаэксперт, необходимо будет вывести на орбиту не менее 200 таких спутников. В случае отсутствия каких-либо ударов со стороны Украины и проблем непосредственно в России, противнику понадобится как минимум время до конца 2027 года, возможно и 2028-го, для того, чтобы сформировать работающую группировку таких спутников.
Говоря в целом о развитии этой системы, только в середине следующего года, как отметил авиаэксперт, в случае системного вывода спутников Россия фактически может получить определенные "окна" работы этой системы. Но они все равно не будут превышать нескольких часов непрерывного функционирования.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Ведь сейчас, несмотря на то, что имеющихся спутников в сутки хватает для того, чтобы обеспечить до 2 часов покрытия таким интернетом, нужно понимать, что речь идет не о непрерывных 2 часах, а о нескольких минутах в каждом часе, фактически разбросанных в течение суток,
– пояснил Долинце.
Поэтому в ближайшие полгода, как прогнозирует авиаэксперт, вряд ли Россия сможет получить такие технологии. Но в случае системного запуска и разработки соответствующих спутников в 2027 году, по его словам, существует вероятность, что противник частично сможет обрести такую способность.
Если речь идет о нескольких сотнях спутников, этого будет достаточно для формирования стабильных "окон" связи. Но речь идет не о круглосуточной работе, а об "окнах" продолжительностью от 3 до 6 часов. Чтобы сформировать полноценную группировку, которая обеспечит противнику стабильную круглосуточную связь, потребуется как минимум от 450 до 600 спутников,
– уточнил Долинце.
Он также добавил, что сейчас самым большим вызовом остается развитие наземного сегмента, то есть разработка и производство самих терминалов. Ведь спутники без приемо-передающих антенн фактически не позволяют использовать эту технологию.
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