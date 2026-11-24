Західні розвідки попереджають, що Росія може вже найближчими тижнями вивести в космос супутник із ядерною боєголовкою. Апарат під назвою Sputnik-S призначений для ураження інших супутників, від яких залежать військовий зв'язок, навігація та розвідка. Найнебезпечніше те, що після його виходу на орбіту гарантованого способу запобігти ядерному вибуху практично не буде.

Росія може запустити ядерний супутник Sputnik-S ще до кінця 2026 року. Про це йдеться у спільному розслідуванні WDR, NDR та Süddeutsche Zeitung, журналісти яких отримали інформацію про попередження західних спецслужб.

За їхніми даними, космічний апарат уже кілька років зберігається в готовому стані поблизу Москви. На початку листопада розвідки країн НАТО отримали повідомлення про можливість його запуску протягом 60 днів. Водночас незалежного підтвердження наявності ядерної боєголовки на Sputnik-S наразі немає.

Чому ядерний супутник настільки небезпечний

На відміну від звичайної ядерної ракети, Sputnik-S не обов'язково призначений для удару по наземній цілі. Його потенційне завдання полягає у виведенні з ладу супутників на навколоземній орбіті.

Під час ядерного вибуху в космосі виникають потужне електромагнітне випромінювання та потоки заряджених частинок. Вони можуть пошкодити електроніку космічних апаратів навіть на значній відстані від місця детонації.

Крім того, заряджені частинки здатні затримуватися магнітним полем Землі, створюючи штучні радіаційні пояси. Супутники, які проходять крізь такі області, накопичують радіаційне опромінення й поступово виходять із ладу.

Наскільки масштабними можуть бути наслідки, показує дослідження американських науковців, оприлюднене 6 листопада 2026 року. За результатами моделювання вибуху потужністю одну мегатонну на висоті 500 кілометрів над Південною Атлантикою, протягом тижня можуть втратити працездатність близько 98% супутників досліджуваного низькоорбітального угруповання.

Проте це не універсальний прогноз для будь-якого ядерного вибуху. Результат залежить від потужності заряду, висоти, географічного району детонації та захищеності супутників. Дослідження також не охоплює всі апарати на середніх і геостаціонарних орбітах.

Чому Sputnik-S складно перехопити

Звичайну балістичну ракету можна виявити після запуску та спробувати перехопити на розрахованій траєкторії. Із супутником ситуація значно складніша.

Після виходу на орбіту він може обертатися навколо Землі тривалий час, а момент можливого підриву залишатиметься невідомим.

Наземні протисупутникові ракети здатні досягати космічних об'єктів, але для цього потрібно знати їхнє розташування та мати достатньо часу для підготовки перехоплення.

Якщо Росія зможе дистанційно підірвати заряд, навіть успішне наближення перехоплювача не гарантуватиме запобігання вибуху. Спроба знищити супутник кінетичним ударом також створює ризик появи уламків, небезпечних для інших апаратів.

Тому фахівці не стверджують, що перехоплення фізично неможливе. Проблема в тому, що сьогодні немає відомого надійного способу гарантовано нейтралізувати такий заряд після його розміщення на орбіті.

Що станеться із супутниковим зв'язком і військовими системами

Масовий вихід супутників із ладу насамперед вдарить по розвідці, зв'язку та системах спостереження за Землею. Частина військових можливостей залежить від отримання супутникових знімків, передавання даних і координування підрозділів.

В Україні ця залежність особливо помітна через використання супутникового зв'язку для керування військами та безпілотниками.

Як раніше повідомляв Мілітарі 24, Україна розвиває власну супутникову інфраструктуру, щоб зменшити залежність від іноземних систем і посилити стійкість військового зв'язку.

Водночас Росія також розгортає власне орбітальне угруповання. Зокрема, Мілітарі 24 розповідав про технічні проблеми супутників "Рассвєт", які Москва планує використовувати для зв'язку з військовими системами.

Тому ядерний вибух на орбіті становив би загрозу не лише для НАТО. Він міг би пошкодити й російські супутники, а також космічні апарати Китаю та інших держав.

Чи справді Росія наважиться застосувати таку зброю

Розміщення ядерної боєголовки на орбіті порушувало б Договір про космос 1967 року, який забороняє виводити в навколоземний простір ядерну зброю та інші види зброї масового знищення.

Москва заперечує звинувачення у підготовці такого запуску й наполягає, що її космічна діяльність має мирний характер. Німецькі військові водночас розглядають можливість запуску Sputnik-S уже у грудні.

Публічних доказів, що дозволяють незалежно перевірити готовність апарата, його оснащення та конкретну дату старту, поки немає.

Важливим стримувальним чинником залишається і те, що ядерний вибух у космосі неможливо точно обмежити супутниками однієї держави. Росія ризикувала б пошкодити космічну інфраструктуру власних союзників і навіть свої системи.

Але саме можливість створити настільки масштабну загрозу без прямого удару по території іншої держави робить Sputnik-S предметом особливої уваги західних розвідок.