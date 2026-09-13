Запуск із висоти 18 кілометрів: США розробляють інноваційну торпеду для протичовнової авіації

Військово-морські сили США розробляють перспективну авіаційну торпеду Silent Anvil Air-Launched Torpedo (SAA-LT). Головною особливістю цієї зброї стане можливість скидання з рекордної висоти понад 18 кілометрів, що майже вдвічі перевищує польотні показники цивільних лайнерів. Це дозволить літакам-носіям виконувати бойові завдання на значній відстані від протиповітряної оборони противника.

Про таке повідомляє видання SlashGear.

Технічні параметри та варіанти застосування торпеди

Для порівняння, нинішня американська система High-Altitude Anti-Submarine Warfare Weapon Capability має максимальну висоту скидання лише близько 9 кілометрів.

Нова ж розробка повинна залишатися достатньо компактною, аби її могли використовувати не лише пілотовані літаки, а й безпілотники протичовнової боротьби.

Маса системи не перевищуватиме 122 кілограми, а діаметр становитиме до 19 сантиметрів, що дозволить інтегрувати її на носії бомб GBU-39 Small Diameter Bomb.

Фахівці розглядають два технічні варіанти реалізації проєкту: створення повністю нової торпеди з модульними крилами або дооснащення вже наявного озброєння спеціальним комплектом для планерування.

Очікується, що запуск торпеди буде можливий у широкому діапазоні швидкостей носія – від 0,25 до 0,85 Маха.

Нагадаємо, інформагенція Reuters раніше зазначала, що збройні сили США уклали з підрозділом Raytheon компанії RTX контракт на 22,9 мільярда доларів. Кошти спрямують на нарощування виробництва крилатих ракет Tomahawk та поповнення запасів високотехнологічного озброєння США.

Як озброюються інші країни?

Як вже повідомлялося на нашому сайті, Японія готується озброїти свої субмарини гіперзвуковими ракетами задля стримування військово-морської активності Китаю та Росії.

Особливе занепокоєння викликає розбудова Пхеньяном підводного ядерного флоту, зокрема будівництво субмарини водотоннажністю 8700 тонн, а також імовірна технологічна допомога Північній Кореї з боку Москви.