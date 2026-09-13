Об этом сообщает издание SlashGear.

Технические параметры и варианты применения торпеды

Для сравнения: нынешняя американская система High-Altitude Anti-Submarine Warfare Weapon Capability имеет максимальную высоту сброса всего около 9 километров.

Новая же разработка должна оставаться достаточно компактной, чтобы ее могли использовать не только пилотируемые самолеты, но и беспилотники противолодочной борьбы.

Масса системы не превысит 122 килограмма, а диаметр составит до 19 сантиметров, что позволит интегрировать ее на бомбоносец GBU-39 Small Diameter Bomb.

Специалисты рассматривают два технических варианта реализации проекта: создание полностью новой торпеды с модульными крыльями или дооснащение уже имеющегося вооружения специальным комплектом для планирования.

Ожидается, что запуск торпеды будет возможен в широком диапазоне скоростей носителя – от 0,25 до 0,85 Маха.

Напомним, информационное агентство Reuters ранее сообщало, что вооруженные силы США заключили с подразделением Raytheon компании RTX контракт на 22,9 миллиарда долларов. Средства будут направлены на наращивание производства крылатых ракет "Томагавк" и пополнение запасов высокотехнологичного вооружения США.

Как вооружаются другие страны?

Как уже сообщалось на нашем сайте, Япония готовится вооружить свои подводные лодки гиперзвуковыми ракетами с целью сдерживания военно-морской активности Китая и России.

Особое беспокойство вызывает развитие Пхеньяном подводного ядерного флота, в частности строительство подводной лодки водоизмещением 8700 тонн, а также вероятная технологическая помощь Северной Корее со стороны Москвы.