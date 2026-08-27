Mavic зможе літати вдвічі довше: нову батарею вже випробували українські військові

Звичні Mavic і Matrice можуть отримати чи не найпростішу модернізацію з дуже помітним результатом. Нідерландська Tulip Tech створила легку батарею підвищеної місткості, яка, за даними виробника, в окремих конфігураціях дозволяє приблизно вдвічі збільшити час перебування розвідувального дрона у повітрі.

Про результати використання нової батареї українськими військовими повідомляє Defender Media. Йдеться про акумулятор Tulip Tech 4S1P 16Ah, розробку якого почали саме після зворотного зв'язку від Сил оборони України. Перші прототипи з'явилися у березні 2026 року, а тепер виробництво, за даними компанії, вже вимірюється десятками тисяч батарей.

Чому батарея для Mavic настільки важлива

DJI Mavic давно перестав бути для українських військових просто цивільним квадрокоптером. Такі дрони масово використовують для спостереження та розвідки, тому кілька додаткових десятків хвилин у повітрі можуть мати не менше значення, ніж нова камера або канал зв'язку.

Мілітарі 24 раніше розповідав, що в Україні навіть створюють власний аналог Mavic для військової розвідки. Адже коптери такого класу залишаються одним із найбільш затребуваних інструментів для спостереження за полем бою.

Але для будь-якого електричного дрона є фундаментальне обмеження - батарея. Що довше апарат має залишатися над районом роботи, то більше енергії йому потрібно нести із собою. А збільшення акумулятора одночасно додає вагу, яку дрон теж змушений постійно тримати у повітрі.

Тому боротьба йде буквально за кожен грам.

Що змінили у Tulip Tech

За інформацією Defender Media, батарея 4S1P 16Ah має місткість 16 ампер-годин, важить приблизно 560 грамів, а її енергетична щільність сягає 475 ват-годин на кілограм.

Саме останній показник є ключовим. Енергетична щільність фактично показує, скільки енергії можна взяти у політ при певній масі акумулятора.

Чим більше ват-годин припадає на один кілограм, тим довше може літати безпілотник без необхідності просто нарощувати вагу батареї.

За даними українських військових, які наводить Tulip Tech, у певних конфігураціях новий акумулятор дозволив приблизно вдвічі збільшити час польоту DJI Matrice 4T та Mavic 3T порівняно зі штатною батареєю. Це поки твердження самого виробника, детальних результатів незалежних порівняльних тестів компанія не оприлюднювала.

У характеристиках є одна цікава розбіжність

На актуальному сайті самої Tulip Tech зараз зазначені дещо інші параметри 4S1P 16Ah.

В офіційному каталозі вказана маса 573 грами та енергетична щільність 424 ват-години на кілограм. Компанія називає цю модель готовим до використання акумулятором для малих квадрокоптерів і мультироторних БпЛА.

Defender Media натомість наводить показники 560 грамів та 475 ват-годин на кілограм, отримані від Tulip Tech. Компанія публічно не пояснювала різницю, тому вона може бути пов'язана з окремою конфігурацією або новішою ітерацією батареї.

Але навіть офіційні 424 ват-години на кілограм є дуже високим показником для готового акумуляторного блока такого класу. Tulip Tech називає його найщільнішим за енергією серед своєї серійної лінійки.

Українці цінують кожну ват-годину

Збільшення енергетичної щільності батарей стало окремою технологічною гонкою в українському miltech.

Мілітарі 24 раніше розповідав про українську PAWELL Battery, яка завдяки іншій хімії акумуляторів суттєво збільшила дальність польоту безпілотників. У тому випадку інженери переходили на LiNMC-елементи, намагаючись отримати більше енергії при прийнятній масі батареї.

Це добре пояснює, чому нова батарея іноді може змінити характеристики дрона не менше, ніж новий двигун чи більший планер.

Для розвідника додаткова енергія означає довше спостереження. Для ретранслятора - більше часу над позицією. Для ударного апарата - вибір між додатковою дальністю та більшим корисним навантаженням.

Наступна межа вже перевищує 500 ват-годин

Українські компанії паралельно шукають ще щільніші акумуляторні елементи.

У травні Мілітарі 24 писав, що українські інженери отримали доступ до технологій з енергетичною щільністю понад 500 ват-годин на кілограм. Потенційно це дозволяє або зменшити масу батареї без втрати запасу енергії, або збільшити час польоту при тих самих габаритах.

Tulip Tech рухається тим самим шляхом, але робить ставку на вже серійне виробництво. Компанія заявляє про випуск близько мільйона високощільних акумуляторів на рік. Частина її команди працює безпосередньо в Україні та підтримує контакт із виробниками безпілотників і військовими підрозділами.

Саме український досвід став поштовхом і для 4S1P 16Ah. Військовим був потрібен простий результат: менше зайвої ваги і більше часу в небі. Тепер те, що починалося з кількох прототипів навесні, Tulip Tech уже масштабує до десятків тисяч батарей.