О результатах использования новой батареи украинскими военными сообщает Defender Media. Речь идет об аккумуляторе Tulip Tech 4S1P 16Ah, разработка которого началась именно после получения отзывов от Сил обороны Украины. Первые прототипы появились в марте 2026 года, а теперь объемы производства, по данным компании, уже исчисляются десятками тысяч батарей.

Почему батарея для Mavic настолько важна

DJI Mavic давно перестал быть для украинских военных просто гражданским квадрокоптером. Так как эти дроны массово используются для наблюдения и разведки, несколько дополнительных десятков минут в воздухе могут иметь не меньшее значение, чем новая камера или канал связи.

"Милитари 24" ранее рассказывал, что в Украине даже создают собственный аналог Mavic для военной разведки. Ведь коптеры такого класса остаются одним из самых востребованных инструментов для наблюдения за полем боя.

Но для любого электрического дрона существует фундаментальное ограничение – батарея. Чем дольше аппарат должен оставаться над районом работы, то больше энергии ему нужно нести с собой. А увеличение аккумулятора одновременно увеличивает вес, который дрон также вынужден постоянно удерживать в воздухе.

Поэтому борьба идет буквально за каждый грамм.

Что изменили в Tulip Tech

По информации Defender Media, батарея 4S1P 16Ah имеет емкость 16 ампер-часов, весит примерно 560 граммов, а ее энергетическая плотность достигает 475 ватт-часов на килограмм.

Именно последний показатель является ключевым. Энергетическая плотность фактически показывает, сколько энергии можно взять с собой в полет при определенной массе аккумулятора.

Почему больше ватт-часов приходится на один килограмм, тем дольше может летать беспилотник без необходимости просто увеличивать вес батареи.

По данным украинских военных, которые приводит Tulip Tech, в определенных конфигурациях новый аккумулятор позволил примерно вдвое увеличить время полета DJI Matrice 4T и Mavic 3T по сравнению со штатной батареей. Пока это утверждение самого производителя, подробных результатов независимых сравнительных тестов компания не публиковала.

В характеристиках есть одно интересное расхождение

На официальном сайте самой Tulip Tech сейчас указаны несколько иные параметры 4S1P 16Ah.

В официальном каталоге указана масса 573 грамма и энергетическая плотность 424 ватт-часа на килограмм. Компания называет эту модель готовым к использованию аккумулятором для малых квадрокоптеров и мультироторных БПЛА.

Defender Media, в свою очередь, приводит показатели 560 граммов и 475 ватт-часов на килограмм, полученные от Tulip Tech. Компания публично не объясняла разницу, поэтому она может быть связана с отдельной конфигурацией или более новой версией батареи.

Но даже официальные 424 ватт-часа на килограмм – это очень высокий показатель для готового аккумуляторного блока такого класса. Tulip Tech называет его самым энергоемким среди своей серийной линейки.

Украинцы ценят каждый ватт-час

Увеличение энергетической плотности батарей стало отдельной технологической гонкой в украинском miltech.

Military 24 ранее рассказывал об украинской компании PAWELL Battery, которая благодаря другой химической формуле аккумуляторов существенно увеличила дальность полета беспилотников. В том случае инженеры переходили на LiNMC-элементы, пытаясь получить больше энергии при приемлемой массе батареи.

Это хорошо объясняет, почему новая батарея иногда может изменить характеристики дрона не меньше, чем новый двигатель или более крупный планер.

Для разведчика дополнительная энергия означает более длительное наблюдение. Для ретранслятора – больше времени над позицией. Для ударного аппарата – выбор между дополнительной дальностью и большей полезной нагрузкой.

Следующий рубеж уже превышает 500 ватт-часов

Украинские компании параллельно ищут еще более плотные аккумуляторные элементы.

В мае "Милитари 24" писал, что украинские инженеры получили доступ к технологиям с энергетической плотностью более 500 ватт-часов на килограмм. Потенциально это позволяет либо уменьшить массу батареи без потери запаса энергии, либо увеличить время полета при тех же габаритах.

Tulip Tech движется по тому же пути, но делает ставку на уже серийное производство. Компания заявляет о выпуске около миллиона высокоплотных аккумуляторов в год. Часть ее команды работает непосредственно в Украине и поддерживает контакт с производителями беспилотников и военными подразделениями.

Именно украинский опыт стал толчком и для 4S1P 16Ah. Военным нужен был простой результат: меньше лишнего веса и больше времени в небе. Теперь то, что начиналось с нескольких прототипов весной, Tulip Tech уже масштабирует до десятков тысяч батарей.