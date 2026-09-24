Україна вироблятиме ракети PAC-2 GEM-T до Patriot: Зеленський розкрив подробиці угоди з Raytheon

Україна веде перемовини з американською компанією Raytheon щодо розгортання ліцензійного виробництва зенітних ракет PAC-2 GEM-T для комплексів Patriot. Запуск виробничих ліній може тривати до півтора року після отримання ліцензії, а перші ракети надійдуть до ЗСУ орієнтовно наприкінці 2028 року.

Як повідомляє видання Defense Express з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського, американська сторона та компанія Raytheon позитивно налаштовані щодо передачі технологій. Дональд Трамп раніше зазначав, що Київ отримає ліцензію на випуск "менш сучасної версії" перехоплювачів.

Згадка саме компанії Raytheon остаточно підтверджує, що йдеться про ракети PAC-2 GEM-T. Виробництвом сучасніших ракет серії PAC-3 MSE займається інший оборонний гігант – Lockheed Martin.

Переваги та технічні обмеження PAC-2 GEM-T

Вибір на користь PAC-2 GEM-T має суттєву перевагу для українського оборонпрому. Для їх виготовлення не потрібні автономні радіолокаційні головки самонаведення від компанії Boeing, які зараз є дефіцитним "вузьким місцем" у ланцюгу створення ракет PAC-3.



Позиція ЗРК Patriot із ракетами PAC-2 GEM-T / Defence Express

Водночас ці ракети мають нижчу ефективність у боротьбі з балістичними цілями, яка оцінюється приблизно у 60% порівняно з 80-90% у PAC-3 MSE. Це пояснюється різницею у технологіях: PAC-2 знищує ціль уламками від вибуху бойової частини, тоді як PAC-3 використовує пряме влучання кінетичним перехоплювачем.

Очікувані терміни запуску виробничих ліній

За словами глави держави, процес підготовки до випуску боєприпасів триватиме від 1 до 1,5 року. Відлік цього терміну розпочнеться одразу після офіційного підписання ліцензійної угоди.

Якщо документальні процедури завершаться найближчим часом, виробничі потужності вдасться підготувати наприкінці 2027 або на початку 2028 року. Сам цикл виготовлення однієї ракети триває щонайменше рік, тому перші готові зразки можуть поповнити арсенал українського війська наприкінці 2028 або у 2029 році.



Схема роботи ЗРК Patriot із ракетою PAC-2 GEM-T / Defence Express

Терміни постачання можуть скоротитися, якщо в Україні розгорнуть не повний цикл, а лише кінцеве збирання чи виготовлення окремих компонентів.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, раніше Володимир Зеленський обговорював із Дональдом Трампом захист українського неба під час Генасамблеї ООН. Крім того, Київ активно опрацьовує проєкти спільного виробництва засобів ППО з іншими західними партнерами.