Как сообщает издание Defense Express со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского, американская сторона и компания Raytheon положительно относятся к передаче технологий. Дональд Трамп ранее отмечал, что Киев получит лицензию на выпуск "менее современной версии" перехватчиков.

Упоминание именно компании Raytheon окончательно подтверждает, что речь идет о ракетах PAC-2 GEM-T. Производством более современных ракет серии PAC-3 MSE занимается другой оборонный гигант – Lockheed Martin.

Преимущества и технические ограничения PAC-2 GEM-T

Выбор в пользу PAC-2 GEM-T имеет существенное преимущество для украинского оборонпрома. Для их изготовления не требуются автономные радиолокационные головки самонаведения от компании Boeing, которые сейчас являются дефицитным "узким местом" в цепочке создания ракет PAC-3 MSE.



Позиция ЗРК Patriot с ракетами PAC-2 GEM-T / Defence Express

В то же время эти ракеты обладают более низкой эффективностью в борьбе с баллистическими целями, которая оценивается примерно в 60% по сравнению с 80–90% у PAC-3 MSE. Это объясняется разницей в технологиях: PAC-2 уничтожает цель осколками от взрыва боевой части, тогда как PAC-3 использует прямое попадание кинетическим перехватчиком.

Ожидаемые сроки запуска производственных линий

По словам главы государства, процесс подготовки к выпуску боеприпасов продлится от 1 до 1,5 года. Отсчет этого срока начнется сразу после официального подписания лицензионного соглашения.

Если документальные процедуры завершатся в ближайшее время, производственные мощности удастся подготовить в конце 2027 или в начале 2028 года. Сам цикл изготовления одной ракеты длится не менее года, поэтому первые готовые образцы могут пополнить арсенал украинской армии в конце 2028 или в 2029 году.



Схема работы ЗРК Patriot с ракетой PAC-2 GEM-T / Defence Express

Сроки поставки могут сократиться, если в Украине развернут не полный цикл, а только окончательную сборку или изготовление отдельных компонентов.

Как уже сообщалось на нашем сайте, ранее Владимир Зеленский обсуждал с Дональдом Трампом вопросы защиты украинского неба во время Генеральной Ассамблеи ООН. Кроме того, Киев активно прорабатывает проекты совместного производства средств ПВО с другими западными партнерами.