Україна може отримати 100 корейських гаубиць через Чехію

Південна Корея у 2025 році експортувала до Чехії 100 артилерійських систем калібру 105 міліметрів. Імовірно, йдеться про списані гаубиці M101, які чеські оборонні компанії можуть відремонтувати та згодом передати Україні. Однак офіційного підтвердження їхнього кінцевого призначення наразі немає.

Інформація про постачання міститься у звітах Південної Кореї та Чехії для Реєстру звичайних озброєнь ООН. UNROCA щороку збирає від держав дані про міжнародні передачі основних категорій озброєння.

Які саме гармати могла придбати Чехія

У відкритих даних вказані 100 артилерійських систем калібру 105 міліметрів, однак конкретну модель не названо. Найімовірнішим варіантом вважають американські буксировані гаубиці M101 або їхні південнокорейські модифікації.

Південна Корея тривалий час експлуатувала значну кількість таких систем. Частину старих гаубиць поступово знімають з озброєння у міру переходу армії на сучаснішу артилерію.

Водночас твердження про майбутню передачу Україні залишається припущенням. Звіти ООН підтверджують лише експорт із Південної Кореї до Чехії, але не називають Україну кінцевим отримувачем.

Чому артилерію пов’язують з Україною

Чехія вже використовувала подібну схему для закупівлі старої артилерії в інших країнах та непублічно поставляє іншу зброю для ЗСУ.

У звіті Греції для UNROCA за 2025 рік зазначено передачу Чехії 56 буксированих гаубиць M101 калібру 105 міліметрів, 68 гаубиць M114 калібру 155 міліметрів та 66 самохідних установок M110A2 калібру 203 міліметри. Загалом ідеться про 190 артилерійських систем.

Чеські компанії мають потужності для ремонту та відновлення радянської та західної техніки. Саме тому Чехія неодноразово виступала посередником під час закупівлі озброєння для України у третіх країнах.

Подібний механізм використовують і в межах чеської боєприпасної ініціативи: Прага знаходить озброєння та боєприпаси за межами Європейського Союзу, після чого партнери фінансують їхню закупівлю для України.

Скільки M101 може отримати Україна

Українські військові вже використовують гаубиці M101, отримані від Литви, Португалії та Словенії. За відкритими оцінками, союзники раніше передали щонайменше 43 такі системи.

До них потенційно можуть додатися 88 гаубиць, які Чехія придбала у Греції, а також 100 артилерійських систем із Південної Кореї.

Якщо всі вони справді призначені для України, загальна кількість M101 та споріднених 105-мм систем може сягнути щонайменше 231 одиниці. Однак ця цифра є оцінкою на основі відкритих повідомлень, а не підтвердженим обсягом поставок.

Що являє собою M101

M101 – американська буксирована гаубиця калібру 105 міліметрів, яку прийняли на озброєння у 1941 році. Вона використовувалася під час Другої світової, Корейської та В’єтнамської воєн.

Максимальна дальність стрільби стандартними боєприпасами становить близько 11,2 кілометра. Розрахунок складається з восьми військовослужбовців, а максимальна скорострільність може досягати десяти пострілів за хвилину.

За сучасними стандартами ця система має обмежену дальність і поступається новішій артилерії. Водночас вона залишається придатною для навчання, підтримки підрозділів другого ешелону та виконання завдань, для яких недоцільно використовувати дефіцитні далекобійні гаубиці.

Чому старі гаубиці досі потрібні

Передача великої кількості M101 не замінить постачання сучасної 155-мм артилерії. Їхня дальність значно менша, а розрахунок повинен працювати ближче до лінії фронту.

Однак сотні відновлених гаубиць можуть частково компенсувати бойові втрати, озброїти нові підрозділи та вивільнити сучасні системи для найважливіших напрямків.

Ймовірна закупівля зброї у Південній Кореї також вкотре демонструє роль Чехії як посередника між країнами, які не готові напряму передавати зброю Україні, та українськими Силами оборони.