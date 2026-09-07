Напередодні "Рамштайну": Україна закликала НАТО пришвидшити допомогу з ППО

Україна закликала країни НАТО прискорити посилення протиповітряної та протиракетної оборони напередодні чергової зустрічі у форматі "Рамштайн". Відповідне питання обговорили під час позачергового засідання Ради Україна – НАТО на рівні постійних представників у Брюсселі.

Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Україна звернулася до НАТО щодо ППО

У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулося позачергове засідання Ради Україна – НАТО на рівні постійних представників. Зустріч скликали за ініціативою України напередодні чергового засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Засідання відбулося під головуванням генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Головною темою стало посилення спроможностей України у сфері протиповітряної та протиракетної оборони.

Українську сторону представляли заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Сергій Боєв та заступник головнокомандувача ЗСУ бригадний генерал Сергій Собко. Вони представили союзникам оцінку актуальних повітряних загроз і передали перелік пріоритетних та нагальних потреб України у засобах ППО та ПРО.

Важливо сфокусуватися на допомозі Україні тут і зараз. Своєчасність наразі важливіша за обсяги. Дрони та засоби ППО визначать хід цієї зими і те, чи вийде Україна з неї слабшою або сильнішою,

– заявив Сергій Боєв.

За підсумками засідання Україна закликала союзників перейти від того, що є політично можливим, до того, що є оперативно необхідним. Київ наголосив на потребі швидкого надання додаткових спроможностей ППО та ПРО, які безпосередньо пов’язані із захистом життя українців.

Також Україна закликала партнерів до кінця року мобілізувати ресурси для виконання задекларованого НАТО рівня військової підтримки України на 70 мільярдів євро.

Окремо українська сторона наголосила, що посилення ППО України відповідає інтересам безпеки самого Альянсу.

Російський дрон або ракета, знищені над Україною, ніколи не досягнуть країни НАТО. Так само як знищений в Україні російський військовий ніколи не потрапить на територію Альянсу,

– наголосила глава Місії України при НАТО Альона Гетьманчук.

Питання посилення української ППО та ПРО залишатиметься серед ключових тем найближчої зустрічі у форматі "Рамштайн", яка запланована на 8 вересня.

Нагадаємо, засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться вже наступного тижня. Україна та Німеччина готуються до зустрічі, під час якої ключову увагу приділять подальшій підтримці української оборони та посиленню протиповітряного захисту.