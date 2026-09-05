Про це йшлося під час телефонної розмови міністра оборони України Євгенія Хмари з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Що обговорили Україна та Німеччина?

Українська сторона поінформувала Німеччину про посилення російського повітряного терору. Серед ключових загроз наразі називають реактивні безпілотники та балістичні ракети.

Євгеній Хмара подякував Німеччині за підтримку та лідерство у взаємодії з іншими партнерами. Водночас він наголосив, що максимально швидке посилення захисту України від російських ударів залишається одним із пріоритетів.

Окремо міністри обговорили підготовку до засідання у форматі "Рамштайн", яке пройде наступного тижня. Очікується, що під час зустрічі партнери зосередяться на подальшому забезпеченні оборонних потреб України.

Також сторони порушили питання фінансування української оборони. Міністерство оборони України проводить аудит ресурсів і людського капіталу в Силах оборони, однак фінансова допомога міжнародних партнерів залишається критично важливою для стійкості країни.

Ще одним напрямком переговорів став розвиток спільної оборонної промисловості України та Німеччини. Йдеться, зокрема, про збільшення виробництва українських оборонних рішень та поглиблення співпраці між підприємствами ОПК двох країн.

Нагадаємо, Німеччина готує комплексну відповідь на дії Росії, ключовим елементом якої стане посилення України. У вересні Берлін планує передати Україні тисячі ударних безпілотників і ракети для систем ППО Iris-T.

Водночас Німеччина має намір поглибити співпрацю між своїми та українськими розвідувальними структурами. Зокрема, німецька сторона може допомагати Україні визначати координати цілей для ударів по території Росії.

Окремо уряд Фрідріха Мерца планує розширити можливості німецьких спецслужб у протидії російським кіберопераціям. Йдеться, зокрема, про можливий доступ до комп’ютерів і серверів противника, видалення викраденої інформації та втручання у ворожі ланцюги постачання.

Ще одним напрямком стане посилення тиску на Москву через Євросоюз, зокрема боротьба з російським тіньовим флотом та жорсткіший контроль за в'їздом громадян Росії до країн ЄС.