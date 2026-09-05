Об этом шла речь во время телефонного разговора министра обороны Украины Евгения Хмары с министром обороны Германии Борисом Писториусом.
Что обсудили Украина и Германия?
Украинская сторона проинформировала Германию об усилении российского воздушного террора. Среди ключевых угроз в настоящее время называют реактивные беспилотники и баллистические ракеты.
Евгений Хмара поблагодарил Германию за поддержку и лидерство во взаимодействии с другими партнерами. В то же время он подчеркнул, что максимально быстрое усиление защиты Украины от российских ударов остается одним из приоритетов.
Отдельно министры обсудили подготовку к заседанию в формате "Рамштайн", которое состоится на следующей неделе. Ожидается, что во время встречи партнеры сосредоточатся на дальнейшем обеспечении оборонных потребностей Украины.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Также стороны затронули вопрос финансирования украинской обороны. Министерство обороны Украины проводит аудит ресурсов и человеческого капитала в Силах обороны, однако финансовая помощь международных партнеров остается критически важной для устойчивости страны.
Еще одним направлением переговоров стало развитие совместной оборонной промышленности Украины и Германии. Речь идет, в частности, об увеличении производства украинских оборонных решений и углублении сотрудничества между предприятиями ОПК двух стран.
Напомним, Германия готовит комплексный ответ на действия России, ключевым элементом которого станет укрепление Украины. В сентябре Берлин планирует передать Украине тысячи ударных беспилотников и ракеты для систем ПВО Iris-T.
В то же время Германия намерена углубить сотрудничество между своими и украинскими разведывательными структурами. В частности, немецкая сторона может помогать Украине определять координаты целей для ударов по территории России.
Кроме того, правительство Фридриха Мерца планирует расширить возможности немецких спецслужб в противодействии российским кибероперациям. Речь идет, в частности, о возможном доступе к компьютерам и серверам противника, удалении похищенной информации и вмешательстве в вражеские цепочки поставок.
Еще одним направлением станет усиление давления на Москву через Евросоюз, что касается в частности борьбы с российским теневым флотом и более жесткого контроля за въездом граждан России в страны ЕС.