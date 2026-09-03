Про це пише Der Spiegel.

Яку відповідь Росії готує Німеччина?

У вересні Берлін планує передати Україні тисячі ударних безпілотників, а також ракети для систем протиповітряної оборони Iris-T

Окрім військової допомоги, Німеччина має намір поглибити співпрацю між своїми та українськими розвідувальними структурами. Німецька сторона також може допомагати Україні визначати координати цілей для контратак по території Росії.

Водночас уряд Фрідріха Мерца планує посилити можливості німецьких спецслужб у протидії Росії та іншим противникам. Зокрема, Бундестаг може підтримати закон, який розширить спектр так званих активних заходів спецслужб. Федеральній розвідувальній службі Німеччини можуть надати ширші повноваження для протидії ворожим кіберопераціям.

Йдеться, зокрема, про можливість отримувати доступ до комп'ютерів і серверів противника, а також видаляти викрадену інформацію. Також розглядається можливість втручання у ворожі ланцюги постачання.

Окремий напрямок плану Берліна – посилення тиску на Москву через Європейський Союз. Німеччина, за даними ЗМІ, виступатиме за жорсткіші санкції проти Росії. Зокрема, Берлін хоче посилити боротьбу з російським "тіньовим флотом" та домогтися жорсткішого контролю за в'їздом громадян Росії до країн ЄС.

Нагадаємо, 2 вересня Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, під час якої вони обговорили російську атаку на аеродром у Лейпцигу. Президент України назвав інцидент черговим проявом російської ескалації та вислухав інформацію про заходи, яких Берлін вжив у відповідь.

Київ був готовий надати Німеччині необхідну експертизу та поділитися досвідом. Окремо сторони обговорили співпрацю у сфері безпілотних технологій.

Команди України та Німеччини фіналізували текст угоди Drone Deal. Домовленість мала посилити можливості для захисту обох країн. Також президент повідомив, що протягом вересня Німеччина має передати Україні нові пакети допомоги для протиповітряної оборони.