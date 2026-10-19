Понад 90% акумуляторів для українських дронів ідуть із Китаю: як Україна шукає альтернативу

Українські безпілотники залежать не лише від розробників і виробників, а й від компонентів, без яких вони не можуть працювати. Львівська команда PAWELL Battery хоче змінити ситуацію та налагодити співпрацю з японськими виробниками акумуляторів.

Щоб знайти альтернативу, представники PAWELL Battery вирушають до Токіо на технологічну виставку CEATEC 2026, розповіли у компанії.

Чому Україна шукає альтернативу китайським акумуляторам?

Понад 90% акумуляторних елементів для українських БПЛА та систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) імпортують із Китаю, що створює ризики для стабільності постачання.

Залежність від постачання з однієї країни робить український мілтек-сектор вразливим до можливих експортних обмежень. Якщо постачання акумуляторних елементів буде ускладнене, це може вплинути на виробництво безпілотників та іншого обладнання.

Над пошуком альтернатив працює львівська інженерна команда PAWELL Battery. За даними компанії, її акумуляторні розробки допомогли збільшити дальність польоту окремих українських БпЛА з 30 до 197 кілометрів.

Тепер команда прагне налагодити партнерство з японськими виробниками та створити альтернативний ланцюг постачання акумуляторних елементів для українських безпілотників і систем РЕБ.

Що японські технології можуть дати українським дронам?

Один із напрямків, що цікавить українську команду, – твердотільні акумулятори. Ця технологія розглядається як перспективний напрям розвитку систем живлення, зокрема завдяки потенційно вищій безпеці та стабільності роботи.

На відміну від традиційних літій-іонних батарей, твердотільні елементи використовують твердий електроліт. Властивості конкретного акумулятора залежать від його конструкції та матеріалів, однак такі рішення можуть допомогти зменшити ризик займання й підвищити надійність систем живлення.

Війна змусила український мілтек робити за тижні те, на що у світі йдуть роки. Якщо поєднати нашу адаптивність у зоні бойових дій із японською технологічною системністю, ми отримаємо енергетичні рішення, які будуть конкурентними на світовому ринку,

– зазначив співзасновник PAWELL Battery Павло Єсип.

Виробництво акумуляторів PAWELL Battery у Львові / Фото PAWELL Battery

Для безпілотників це особливо важливо, адже від характеристик батареї залежать дальність польоту, маса апарата та його робота в різних погодних умовах. Водночас можливість витримувати влучання куль чи уламків не можна автоматично приписувати всім твердотільним акумуляторам – це потребує перевірки конкретних розробок.

Як Україна та Японія можуть обмінюватися технологіями?

Поїздка PAWELL Battery до Токіо має на меті встановити контакти з японськими розробниками компонентів і профільними технологічними асоціаціями. Українська команда планує провести серію закритих зустрічей у форматі B2B замість традиційної участі з виставковим стендом.

Українська сторона пропонує потенційним партнерам досвід випробування технологій в умовах повномасштабної війни, зокрема під впливом засобів радіоелектронної боротьби. Така співпраця може бути корисною для вдосконалення акумуляторних рішень, тоді як українські виробники отримають можливість диверсифікувати постачання компонентів.

CEATEC 2026 відбувається в Токіо 15 – 20 жовтня. За результатами запланованих переговорів стане зрозуміло, чи вдасться сторонам перейти від обговорення потенційної співпраці до конкретних домовленостей щодо постачання акумуляторних елементів нового покоління.

Нагадаємо, раніше 24 Канал розповідав, що Україна працює над посиленням протидії реактивним "Шахедам" і розробкою власної антибалістичної системи FREYJA.